Chiusure dopo Pasqua: Salvini furioso con Speranza

Il leader della Lega Salvini attacca il Ministro della Salute Speranza: “Basta scelte ideologiche, chiusure dopo Pasqua sequestro di persona”

“Quello che abbiamo chiesto al premier Draghi è che dopo Pasqua in base ai dati scientifici occorre riaprire dove si può riaprire. Non è possibile che se Speranza o Franceschini vedano rosso tutta Italia debba essere rossa. Se la situazione lo consente, occorre riaprire, non c’è Speranza che tenga. Tenere chiuso dopo Pasqua anche se la scienza dovesse dire che si può riaprire è sequestro di persona. Chiederò un incontro a Draghi sulle riaperture”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini durante una diretta televisiva a 7Gold come riferisce la Dire (www.dire.it).

“Perché devi dire che milioni di italiani debbano restare chiusi per tutto aprile, che senso ha? E’ una scelta politica e ideologica, sono stufo di scelte politiche sulla pelle degli italiani”, ha concluso Salvini.

“Con Draghi – aggiunge Salvini – ho ottimo rapporto che è una persona concreta e pragmatica. Con qualche ministro di sinistra è più complicato. Quando l’ideologia prevale sulla scienza è più difficile”.