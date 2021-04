Stefano Labbia pubblica “Amore dopo amore”

Arriva anche su Amazon “Amore dopo amore”, la quinta silloge poetica firmata dal giovane autore italo brasiliano Stefano Labbia

“Amore dopo amore”, la nuova raccolta poetica dell’autore Stefano Labbia, disponibile finalmente in edizione cartacea su Amazon. Quinta silloge poetica del giovane autore romano Stefano Labbia, questa “Amore dopo amore” è una perla preziosa, testamento di vita e di amore del nuovo millennio: le poesie che compongono quest’opera guardano al futuro dell’essere umano, cavalcando le sue emozioni, i suoi dubbi, le sue sensazioni e ricordando l’amore di ieri senza alcuna malinconia ma con estrema passione.

Labbia si conferma grande cantore dei tempi moderni con una ferocia ed un candore straziante: è stato Umberto Saba a dire “Ai poeti resta da fare la poesia onesta.”. Ed uno dei pregi del Labbia è proprio questo: l’onestà.

La prefazione è a cura dello scrittore Mattia Zadra. La postfazione è firmata dalla Psicologa Sabina Natali.

Link all’acquisto:

Amazon: https://www.amazon.it/dp/B08XWYWX27/

Sito dell’autore: https://stefanolabbia.wixsite.com/stefanolabbia

BIOGRAFIA

Stefano Labbia è autore di comics (Super Santa for Peace, Killer Loop’S #1), sceneggiature (Life Goes On – la vita va avanti, Fear (tv show), WMW – What Men Want (tv show), The Offsite (tv show), Sisco (tv show)), romanzi (Piccole Vite Infelici, Bingo Bongo & altre storie, Il padre di Kissinger era un bastardo, Come vivere in tre comode rate, Il trucco di Moliére) e poeta (Gli Orari del Cuore, I Giardini Incantati, Vivo!!!, Nel rifugio sommerso).