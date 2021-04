Un libro sull’Archeologia Italiana in Montenegro

Pubblicato il volume “Archeologia Italiana in Montenegro. Storia e prospettive di una cooperazione scientifica”: il libro edito da Cnr Edizioni

È stato pubblicato il volume “Archeologia Italiana in Montenegro. Storia e prospettive di una cooperazione scientifica”, edito da Cnr Edizioni.

Il libro è il secondo della collana BRIDGES del Dipartimento scienze umane e sociali, patrimonio culturale del Cnr, dedicata ai progetti bilaterali dell’Ente e presenta i risultati del progetto comune di ricerca sviluppato tra l’Istituto di scienze del patrimonio culturale del Cnr e l’Istituto storico dell’Università del Montenegro negli anni 2019-2020.

La prima parte del volume delinea la storia dell’archeologia italiana in Montenegro, dalle più antiche missioni fino ai progetti interdisciplinari condotti dal Cnr dal 2015. Una seconda sezione illustra i siti oggetto delle ricerche archeologiche italiane (Doclea, Municipium S, Risan e Stari Bar) e l’ultima parte è dedicata alle ricerche archeologiche nell’area adriatico-balcanica.

La pubblicazione, a cura di Carla Sfameni (Cnr-Ispc) e Tatjana Koprivica (Univ. del Montenegro), è in italiano ma con introduzione e ampi abstract in montenegrino, oltre che in inglese.

Vedi anche: