Ictus ischemici aumentano il rischio demenza

Fondamentale la prevenzione della demenza: il rischio aumenta con il numero e la gravità degli ictus ischemici secondo i risultati di una ricerca

Avere un ictus ischemico aumenta il rischio di demenza, e questo rischio aumenta con il numero e la gravità degli ictus stessi, secondo una ricerca preliminare presentata all’International Stroke Conference 2021 dell’American Stroke Association.

L’ictus ischemico è il tipo di ictus più comune, rappresentando l’87% della totalità. È la principale causa prevenibile di disabilità negli adulti e la sua gravità è un fattore determinante dello scarso esito funzionale dopo l’evento.

«Gli studi hanno dimostrato che l’ictus è un forte predittore di demenza. Ciò che non è chiaro è come la gravità dell’ictus e l’avere più di un ictus impatti sul rischio di demenza» afferma l’autrice principale dello studio, Silvia Koton, responsabile dell’Herczeg Institute on Aging presso l’Università di Tel Aviv (Israele) e direttrice del programma di dottorato nel dipartimento di infermieristica presso la Sackler Faculty of Medicine del medesimo ateneo.

Dati raccolti da quasi 16mila pazienti arruolati nello studio ARIC

«Il nostro studio caratterizza in modo univoco il legame tra ictus e demenza e prepara il palcoscenico per strategie di prevenzione volte a ridurre il rischio di demenza dopo un ictus» aggiunge.

I ricercatori hanno studiato le informazioni sulla salute di quasi 15.800 adulti (di età compresa tra 45 e 64 anni) al basale (arruolati dal 1987 al 1989) dell’Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC), che è uno studio in corso e prospettico in quattro comunità statunitensi (Contea di Forsyth, Carolina del Nord; Jackson, Mississippi; i sobborghi di Minneapolis, Minnesota; Contea di Washington, Maryland).

Koton e colleghi hanno utilizzato i dati di follow-up di tre decenni della banca dati ARIC, includendo il periodo di iscrizione a partire dal 1987 e proseguendo per tutto il 2019 con dati raccolti sia con visite di persona a diversi anni di distanza sia con telefonate di follow-up condotte ogni anno fino al 2012 e due volte all’anno fino al 2019.

Le prove di un legame univoco

Utilizzando tutte le informazioni disponibili dall’ARIC per studiare il legame tra comparsa dell’ictus, gravità dello stesso e demenza, i ricercatori hanno scoperto che:

il rischio di demenza in individui che avevano avuto almeno un ictus ischemico era due volte superiore a quello di coloro che non avevano avuto un ictus;

il rischio di demenza è aumentato con la gravità e il numero di ictus ischemici;

gli adulti che hanno avuto un ictus avevano quasi l’80% di probabilità in più rispetto a quelli senza ictus di avere demenza;

il rischio di demenza è balzato a una probabilità 8,5 volte superiore per le persone che hanno avuto tre o più ictus durante il periodo di studio, dal 1987 al 2019;

tra gli adulti con ictus grave, il rischio di demenza era quasi cinque volte superiore a quello di quelli con ictus minore.

«L’associazione dell’insorgenza dell’ictus e della sua gravità con il rischio di demenza è stata sorprendentemente forte e il continuo aumento del rischio di demenza dopo il primo ictus e ogni ictus successivo è stata una scoperta notevole» afferma Koton.

Importante adottare comportamenti per una patologia in gran parte prevenibile

«I nostri risultati sottolineano l’importanza di prevenire l’ictus per prevenire la demenza e mantenere alti livelli di funzione fisica e cognitiva e qualità della vita, specialmente in età avanzata» prosegue.

«L’ictus è in gran parte prevenibile» sottolinea. «Il trattamento e il controllo dell’ipertensione, del diabete e dell’obesità, insieme all’adozione di uno stile di vita sano, che include un’attività fisica regolare e il divieto di fumare, sono fondamentali per la prevenzione dell’ictus e della demenza».

I ricercatori hanno studiato solo l’ictus ischemico. «Analizzare l’impatto di altri sottotipi di ictus sul rischio di demenza sarebbe importante» aggiunge Koton. «Ora abbiamo in programma di studiare il legame tra ictus e lieve deficit cognitivo, nonché tra ictus e cambiamenti nelle prestazioni cognitive nel tempo».

«Studi futuri includeranno anche informazioni sull’imaging cerebrale che aiuteranno a valutare i possibili effetti delle lesioni cerebrali vascolari oltre all’ictus» conclude.