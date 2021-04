Dissecazione aortica: nuovo studio sulle cure

Dissecazione aortica: miglioramenti con trattamento a lungo termine con beta-bloccanti, ACE-inibitori o bloccanti del recettore dell’angiotensina

Il trattamento a lungo termine con beta-bloccanti, ACE-inibitori o bloccanti (o antagonisti) del recettore dell’angiotensina (sartani) è risultato associato a miglioramenti nel trattamento della dissecazione (o dissezione aortica), secondo dati pubblicati su “JAMA Network Open”.

«Nella dissecazione aortica, la terapia medica a lungo termine è solitamente prescritta per ridurre lo stress sulla parete aortica e prevenire l’espansione o la rottura aortica» ricordano gli autori, guidati da Shao-Wei Chen, della divisione di Chirurgia toracica e cardiovascolare nel dipartimento di Chirurgia della Chang Gung University e del Center for Big Data Analytics and Statistics del Chang Gung Memorial Hospital nel Linkou Medical Center, Taoyuan City (Taiwan).

Primo studio effettuato dopo il danno della parete arteriosa

«Tuttavia» proseguono «nessuno studio clinico randomizzato ha confrontato gli effetti del trattamento a lungo termine con beta-bloccanti, ACE-inibitori o bloccanti del recettore dell’angiotensina con quelli di altri farmaci antipertensivi dopo la dissecazione aortica».

Per lo studio di coorte retrospettivo basato sulla popolazione, i ricercatori hanno valutato i dati di 6.978 pazienti adulti del National Health Insurance Research Database di Taiwan. I pazienti hanno avuto una prima dissecazione aortica e sono stati dimessi dall’ospedale dal 2001 al 2013.

I pazienti hanno anche ricevuto una prescrizione per un ACE-inibitore, un bloccante del recettore dell’angiotensina, un beta-bloccante o almeno un altro farmaco antipertensivo durante i primi 90 giorni dopo la dimissione dell’ospedale.

Gli esiti primari erano mortalità per tutte le cause, morte per aneurisma o dissecazione dell’aorta, successiva operazione aortica, eventi maggiori avverso cardiaci e cerebrovascolari, riammissione ospedaliera e dialisi di nuova insorgenza, spiegano Chen e colleghi.

Caratteristiche della coorte in studio

Nella coorte, 3.492 pazienti hanno ricevuto un beta-bloccante, 1.729 pazienti hanno ricevuto un ACE-inibitore o un bloccante del recettore dell’angiotensina e 1.757 pazienti hanno ricevuto differenti farmaci antipertensivi.

I pazienti che hanno ricevuto beta-bloccanti erano più giovani, con un’età media di 62 anni rispetto ai 69 anni di coloro che hanno ricevuto ACE-inibitori o bloccanti del recettore dell’angiotensina e 70 anni dei controlli. Il gruppo beta-bloccante comprendeva anche più pazienti maschi rispetto al gruppo ACE-inibitore/bloccante del recettore dell’angiotensina e al gruppo di controllo (rispettivamente 72,2% vs. 67,1% vs. 69,7%).

Il gruppo ACE-inibitore/bloccante del recettore dell’angiotensina ha avuto una maggiore prevalenza di ipertensione medicata (60,1%) rispetto al gruppo di controllo (51%) e il gruppo beta-bloccante (45,2%).

Coloro che sono stati sottoposti a chirurgia della dissecazione aortica di tipo A (coinvolgimento dell’aorta ascendente) hanno avuto una maggiore probabilità di ricevere una prescrizione d beta-bloccanti, con il 32,5% dei pazienti, rispetto al 17,9% dei pazienti che hanno ricevuto ACE-inibitori/bloccanti del recettore dell’angiotensina o al 21,4% dei pazienti che hanno ricevuto altri farmaci antipertensivi.

I risultati più significativi della ricerca

«I gruppi dell’ACE-inibitore o bloccante del recettore dell’angiotensina (HR = 0,92; IC al 95% CI, 0,84-0,99) e il gruppo beta-bloccante (HR = 0,87; IC al 95%, 0,81-0,94) avevano rischi significativamente inferiori per la riammissione ospedaliera per tutte le cause rispetto al gruppo di controllo» sottolineano i ricercatori.

«Il gruppo ACE-inibitore/bloccante del recettore dell’angiotensina (HR = 0,79; IC al 95% CI, 0,71-0,89) e il gruppo beta-bloccante (HR = 0,82; IC al 95%, 0,73-0,91) avevano anche un rischio inferiore di mortalità per tutte le cause rispetto al gruppo di controllo» aggiungono.

Il gruppo bloccante del recettore dell’angiotensina ha dimostrato un rischio inferiore di mortalità per tutte le cause rispetto al gruppo ACE-inibitore (HR = 0,85; IC al 95% CI, 0,76-0,95). I ricercatori non hanno osservato differenze significative nelle caratteristiche cliniche o nei rischi per tutti gli esiti tra tutti i pazienti.

«Questi dati forniscono la prova che le terapie con ACE-inibitori e bloccanti del recettore dell’angiotensina possono essere alternative all’uso di beta-bloccanti per il trattamento a lungo termine della dissecazione aortica» concludono i ricercatori.

Riferimenti

Chen SW, Chan YH, Lin CP, et al. Association of Long-term Use of Antihypertensive Medications With Late Outcomes Among Patients With Aortic Dissection. JAMA Netw Open. 2021;4(3):e210469. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.0469.

