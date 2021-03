Fuori il video di Lous and the Yakuza e Sfera Ebbasta

Online su YouTube il videoclip di “Je ne sais pas”, il nuovo singolo di Lous and the Yakuza e Sfera Ebbasta disponibile in digitale

Lous and the Yakuza e Sfera Ebbasta regalano diverse versioni di loro nel video di “Je ne sais pas”, il loro nuovo singolo. Girato a Milano e diretto da Wendy Morgan, il video di ispirazione cinematografica vede come protagonisti gli stessi artisti in una relazione di amore-odio.

“Je Ne Sais Pas”, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è una ballad moderna e malinconica, una sorta di introspezione sulle battute d’arresto della vita dell’artista, che trova sicuramente una risonanza speciale nel contesto attuale. A fare da ciliegina sulla torta la produzione tutta italiana di Shablo.