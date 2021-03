Steatosi epatica raddoppia il rischio di tumori gastrointestinali

Steatosi epatica non alcolica: rischio aumentato di tumori gastrointestinali e mammari secondo i risultati di una nuova ricerca

Secondo una meta-analisi, i pazienti con steatosi epatica non alcolica avrebbero un rischio moderatamente aumentato di tumori extraepatici, come tumori gastrointestinali, mammari e ginecologici. Questo studio è stato pubblicato sulla rivista Gut.

Il dr. Giovanni Targher dell’Università di Verona in Italia, e colleghi hanno scritto che la NAFLD è già riconosciuta come una delle principali cause di carcinoma epatocellulare, ma sta guadagnando interesse anche per il suo legame con altri tumori.

Per tale motivo i ricercatori di Verona hanno eseguito una meta-analisi di studi osservazionali per quantificare l’entità dell’associazione tra steatosi epatica non alcolica (NAFLD) e rischio di tumori extraepatici.

“Riteniamo che chiarire l’entità del rischio di sviluppare alcuni tumori extraepatici tra gli individui con NAFLD aiuterà a perfezionare la valutazione del vero onere clinico ed economico attribuibile alla NAFLD”, hanno scritto. “Questi dati aiuteranno anche a informare i medici che si prendono cura dei pazienti con NAFLD e ad aumentare la consapevolezza dei medici sulla necessità di prevenzione e diagnosi precoce di alcuni tipi di tumori extraepatici correlati alla NAFLD”.

I ricercatori hanno cercato nella letteratura studi osservazionali nei database PubMed, Scopus e Web of Science utilizzando parole chiave predefinite per identificare studi di coorte osservazionali condotti su individui, in cui la NAFLD è stata diagnosticata mediante tecniche di imaging o codici di classificazione internazionale delle malattie.

Per l’analisi non erano disponibili studi con NAFLD comprovata da biopsia. La meta-analisi è stata eseguita utilizzando modelli a effetti casuali su 10 studi di coorte comprendenti 182.202 individui.

Nel gruppo complessivo di pazienti, il 24,8% aveva NAFLD e i ricercatori hanno identificato 8.485 casi incidenti di tumori extraepatici in un follow-up mediano di 5,8 anni.

Targher e colleghi hanno scoperto che la NAFLD era associata a un rischio aumentato da quasi 1,5 a due volte di sviluppare tumori gastrointestinali, inclusi tumori dell’esofago, dello stomaco, del pancreas e del colon-retto.

Inoltre, la NAFLD è stata associata a un rischio aumentato da circa 1,2 a 1,5 volte di sviluppare tumori del polmone, della mammella, tumori ginecologici o del sistema urinario.

Tutti i rischi erano indipendenti da età, sesso, fumo, obesità, diabete o altri potenziali fattori di confondimento. L’eterogeneità complessiva per la maggior parte delle analisi aggregate primarie era relativamente bassa. Le analisi di sensibilità non hanno modificato questi risultati.

Come hanno concluso gli autori: “Sono necessari ulteriori studi prospettici e meccanicistici per decifrare il legame esistente ma complesso tra NAFLD e aumento della cancerogenesi. In particolare, sono necessarie ulteriori ricerche per testare gli effetti di NAFLD/obesità/diabete, poiché è possibile che ci possano essere effetti di interazione/additivi o anche sinergismo di NAFLD, obesità e diabete nell’ influenzare il rischio di alcuni tumori extraepatici”.

