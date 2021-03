La seconda vita delle scarpe con le suole di Vibram

La Vibram lancia la campagna digital “Repair If You Care” per riutilizzare le vecchie scarpe che hanno la suola consumata

Vibram, l’azienda italiana, di Albizzate in provincia di Varese, leader nella produzione di suole in gomma ha lanciato la campagna digital “Repair If You Care”, focalizzata sul concetto di riutilizzo come approccio sostenibile.

L’obiettivo principale dell’azienda è quello di sensibilizzare il consumatore finale a non buttare le proprie scarpe, bensì a riutilizzarle e a personalizzarle, sottolineando quanto la riparazione sia una preziosa opportunità per limitare gli sprechi e una scelta consapevole legata alla sostenibilità.

L’iniziativa prende il via tramite una serie di attività digitali sul sito e su tutti i canali social dell’azienda e verrà aggiornata anche la sezione “cobbler locator” per dare maggior visibilità a tutti i calzolai aderenti. Ogni scarpa potrà essere risuolata: da quelle più fashion, alle calzature per il tempo libero o lo sport, in particolare queste ultime soggette ad un veloce ‘ricambio’ legato più che all’effettiva usura, alle ‘mode’ e alla pressione pubblicitaria esercitata attraverso la continua riproposizione di innovazioni tecnologiche.

Il progetto lanciato da Vibram ha inoltre il preciso scopo di supportare l’intero comparto della riparazione dando maggiore visibilità ad un settore legato soprattutto alla tradizionale artigiana e rinnovando l’interesse del consumatore verso quel mondo della Calzoleria che oggi può svolgere un ruolo chiave anche in funzione della sostenibilità del settore.

Insieme alla continua ricerca e sviluppo di soluzioni innovative per ridurre l’impatto negativo per il pianeta del comparto produttivo, il mondo della riparazione può diventare un’opportunità e una scelta sostenibile attraverso l’aumento della durata di vita di un prodotto. Per questo, grazie alla campagna “Repair If You Care”, Vibram si impegna a sensibilizzare l’utente finale, rendendolo più consapevole in merito al miglior utilizzo e al riutilizzo delle proprie calzature.