Rosé delle Blackpink ora canta da sola

Rosé delle Blackpink debutta da solista con “R”: l’album fuori su etichetta YG Entertainment/Interscope Records

È su tutte le piattaforme “R”, il primo album di Rosè delle Blackpink, fuori su etichetta YG Entertainment/Interscope Records.

Il progetto include due singoli, co-scritti dalla stessa superstar del K-pop, “On the Ground” e “Gone.” Il videoclip del singolo apripista “On The Ground” ha totalizzato oltre 74 milioni di views in pochi giorni solo su YouTube. Il singolo è inoltre stabile alla #11 nella classifica Spotify mondiale.

Rosé, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è il secondo membro delle Blackpink a pubblicare materiale solista dopo Jennie, che nel 2018 ha rilasciato il singolo “Solo”. “R” arriva qualche mese dopo l’album di debutto delle Blackpink, intitolato “The Album”. Il disco si è piazzato alla #2 nella Billboard 200, il più alto debutto per una girlband in oltre 12 anni.