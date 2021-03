H&M sceglie materiali ecologici per le nuove collezioni

Negli USA e in Canada arriva una linea di vestiti e accessori di H&M chiamata Innovation Stories con l’uso di materiali e tecnologie sostenibili

La catena globale di abbigliamento H&M ha annunciato un nuovo progetto che prenderà vita negli Stati Uniti e in Canada: una linea di vestiti e accessori, chiamata “Innovation Stories“, che prevede il lancio di una serie di collezioni nel corso del 2021 promuovendo l’uso di materiali, tecnologie e processi di produzione nuovi e sostenibili.

L’obiettivo di queste nuove collezioni è quello di ridurre l’impatto ambientale dell’industria della moda: una strada già intrapresa da alcuni anni da parte del brand svedese con il lancio di capi di abbigliamento sostenibili, come quelli realizzati in passato con gli scarti della produzione del vino o da rifiuti plastici.

L’idea alla base dell’iniziativa è quella di sostituire, nella produzione di vestiti e accessori, materiali di origine animale o dannosi per l’ambiente con alternative a base vegetale. Per Ella Soccorsi, concept designer di H&M, “Innovation Stories” rappresenta una piattaforma che spinge la sperimentazione a un livello superiore poiché, in forza del lavoro di scienziati e sviluppatori, gli stessi designer possono proporre nuove idee innovative.

La prima collezione lanciata, da questo marzo, “Science Story” nasce dalla collaborazione della svedese H&M con due imprenditori messicani, Adrián López Velarde e Marte Cázarez, i quali hanno ideato un tessuto ricavato dal nopal, il fico d’india, che sostituisce la pelle.

La creazione della nuova linea firmata H&M è stata supportata dall’azienda italiana Fulgar che ha creato EVO, “filato hi-tech di nuova generazione, le cui proprietà garantiscono comfort e prestazioni nel pieno rispetto della natura”. La fibra innovativa ideata da Fulgar è ricavata dai semi di ricino ed è al 100% biologica.

I pezzi della collezione “Science Story” saranno costituiti da jeans bianchi a banda larga con una doppia cintura rimovibile, una camicia con colletto corto e un taschino sul petto oversize e una tuta con risvolto.