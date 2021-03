“A Galla” è il nuovo Ep di MASA

“A Galla” è il titolo del nuovo Ep di MASA: il nuovo lavoro dell’artista emergente di Torino è disponibile su tutte le piattaforme digitali

“A Galla” è il titolo del nuovo Ep di MASA. Il progetto nasce un anno fa quando una sensazione di incompletezza interiore dell’artista lo porta a scrivere, sperimentare e sbilanciarsi, cercando di rimanere a galla in una situazione che non sembra così semplice. Il piano però non è quello di restare a galla bensì di andare oltre. Questo progetto vuole quindi essere una rappresentazione delle varie sfaccettature di MASA, diverse tra loro ma legate da questa sensazione e spirito comune. Passando da tracce aggressive intrise di voglia di rivalsa come “Fame” a nuove sperimentazioni musicali come “Lacrime e Favole”.

Per l’artista questo progetto è dunque un progetto di passaggio, dove riprende le musicalità e le metriche più classiche del rap per andare verso nuovi suoni, nel tentativo di mettere alla prova se stesso ed il suo pubblico.

Di seguito ecco il link del profilo instagram e del disco su spotify: