Tigre è il singolo di debutto di Paul Giorgi

Online sulle piattaforme digitali “Tigre”, il singolo di esordio di Paul Giorgi: il brano fuori per Le Siepi Dischi e in distribuzione Believe Digital

Esce il primo singolo di Paul Giorgi. Fuori per Le Siepi Dischi e in distribuzione Believe Digital, Tigre è il singolo di debutto di un progetto atipico che, tra influenze che derivano dal lo-fi americano, dall’indie-rock britannico e dal cantautorato italiano, svela il mondo sentimentale urbano-tropicale di Paul Giorgi, che ci fa entrare nella sua personalissima giungla musicale in attesa di un disco di prossima uscita.

Tigre è stata per me una storia d’amore delicata ed elegante. Credo così breve da essere quasi avvolta in un sogno, una storia che parla di paure, delle mie paure, (come, ad esempio, quella del buio) in un’estate di qualche anno fa in cui decisi di trasferirmi in campagna per poter suonare e ascoltare musica fino al mattino. Durante il periodo in cui ho inciso il brano sentivo molto George Harrison, alcuni gruppi francesi e il pop italiano anni ‘80. Non avevo in mente un sound preciso ma tutto ha preso forma in maniera molto naturale. Ho registrato uno strumento alla volta e l’ho lasciato praticamente così. (Paul Giorgi).

BIOGRAFIA Paul Giorgi nasce il 19 maggio del 1995 ad Ascoli Piceno nelle Marche.

Inizia a fare musica all'età di 5 anni. Esce dalle superiori e, nonostante la passione per la musica, si iscrive a ingegneria. Nel frattempo, però, si diploma anche in chitarra con la Music Academy e un giorno si imbatte per caso in un concorso musicale nel quale vince una borso di studio per autori al Cet di Mogol. Nel mentre, la carriera universitaria va male e la lascia per dedicarsi completamente alla musica nel duplice ruolo di cantautore e produttore per altri artisti della sua città. Nel 2020, rimasto a casa il più del suo tempo per un virus diffuso su scala globale, scrive e registra un album "animalesco" che verrà seguito dall'ennesima etichetta indipendente e che vedrà la luce nel corso di quest'anno. https://www.instagram.com/paulgiorgi/ SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: http://spoti.fi/30uI6v9