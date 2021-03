Sunny Valerio in libreria con “I racconti della buonanotte”

In libreria l’ultima opera dell’autrice barese Sunny Valerio: “I Racconti della Buonanotte… storie del mistero e non solo”, vicende inquietanti da leggere tutte d’un fiato

Dopo Il bacio del lago e La Quercia, Sunny Valerio torna a inquietare i suoi amati lettori con “I Racconti della Buonanotte… storie del mistero e non solo”, una raccolta dalle suggestive ed intriganti atmosfere gotiche tanto care all’autrice da sempre vicina allo stile di Shirley Jackson: quarantadue racconti, quarantadue scorci di vite, esistenze pronte per essere vissute prima di coricarsi. Tra torbidi segreti celati in scricchiolanti case abbandonate, ombre sfuggenti, anime torturate dalla loro vita passata e un pizzico di romanticismo, una travolgente antologia di racconti brevi che sfamerà l’inconscio del lettore e si insedierà nei suoi sogni d’oro (o incubi neri).

Fil rouge dell’opera il mistero in tutte le sue declinazioni, l’amore capace di uccidere ed il sentimento non corrisposto, l’omosessualità ed il senso di smarrimento che attanaglia l’essere umano nel corso della vita. Storie brevi, adatte anche a chi soffre di blocco del lettore o non ha molto tempo per leggere, accompagnate dalle illustrazioni originali ed inedite di Gloria Quarto che rendono il libro un piccolo gioiello dall’antico gusto gotico ed orrorifico da collezione, perfetto da leggere accompagnati da una tazza bollente di cioccolata calda o un calice di vino, pronti a spaventarsi e lasciarsi suggestionare dalla scrittura di Sunny Valerio.

Il libro è disponibile in tutte le librerie fisiche e digitali.

Segnaliamo, infine, l’uscita in formato cartaceo ed eBook de La Quercia in inglese, disponibile su Amazon: The Oak: an ancient mansion, three women, a history to rewrite.

L’autrice

Sunny Valerio è nata nel 1992 a Bari e vive da molti anni a Novara insieme al marito, la loro figliola e le adorate cagnoline. La sua formazione avviene con il diploma artistico in architettura e arredamento e con gli studi di doppiaggio a Roma che le aprono un’importante carriera come doppiatrice e speaker pubblicitaria. La sua passione è la scrittura ed esordisce con il romanzo Il bacio del lago (0111 Edizioni, 2018) a cui fanno seguito altre pubblicazioni come il racconto thriller È ora di dormire nell’antologia NO2 dieci racconti per un nuovo immaginario novarese (Edizioni Effedì, 2019). L’ultima opera prima de I Racconti è La Quercia, un mistery thriller idealmente ambientato in una dimora storica di Casale Monferrato che in realtà prende spunto dalla Casa Bossi della Tenuta Antonelliana nel centro di Novara.

