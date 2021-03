Previsioni meteo 30 marzo: caldo primaverile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 30 marzo 2021: Primavera piena sulla Penisola con l’anticiclone che resisterà almeno fino al prossimo weekend

Condizioni meteo tipicamente primaverili sull’Italia in questo finale del mese di marzo, caratterizzato dall’alternanza di fasi stabili e calde a periodi freddi e piovosi. Da qualche giorno sulla nostra Penisola si è allungato l’anticiclone che anche nella giornata di oggi garantirà cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in linea con le medie stagionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la Settimana Santa proseguirà con tempo stabile e caldo in aumento. Possibile svolta nel weekend di Pasqua, quando potrebbe tornare il maltempo con piogge su gran parte dello Stivale e un deciso calo delle temperature.

Intanto per oggi, martedì 30 marzo 2021, al Nord Italia prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. Nel corso del pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con tempo pienamente stabile.

Al Centro qualche addensamento in più sui settori costieri Tirrenici al mattino, altrove i cieli risulteranno sereni. Al pomeriggio stabilità diffusa con tempo stabile e asciutto. In serata i cieli risulteranno poco nuvolosi sul Lazio; condizioni meteo stazionarie altrove.

In Toscana locali addensamenti nel corso delle ore mattutine su gran parte della regione con tempo asciutto; tempo stabile anche per la restante parte della giornata con cieli sereni su tutti i settori anche nel corso della serata.

Giornata all’insegna della stabilità al Sud: al mattino qualche nube sui settori costieri Tirrenici e su quelli Adriatici della Puglia. Al pomeriggio locale instabilità su Basilicata e Sila, ma senza fenomeni di rilievo associati. Cieli del tutto sereni nelle ore notturne, sia sui settori peninsulari che su quelli insulari.

In Calabria sereno o poco nuvoloso nel corso della mattinata, locali e isolati acquazzoni non esclusi al pomeriggio sui settori interni; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con ampie schiarite.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.