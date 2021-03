Pasqua all’estero: Speranza impone tamponi e quarantena

Stretta del ministro della Salute Speranza su viaggi in Unione europea per Pasqua: quarantena e tampone obbligatori al rientro in Italia

Tutta Italia in zona rossa nei giorni di Pasqua, con le conseguenti limitazioni agli spostamenti, ma nessun problema per chi vuole andare all’estero. La risposta del Governo non si è fatta attendere, spiega la Dire (www.dire.it),. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni al rientro e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni d’isolamento. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Ue. È quanto si apprende da fonti del ministero della Salute.

Bonaccini: “Pasqua all’estero un’anomalia”

Una “assurda anomalia” la possibilità di viaggiare all’estero a Pasqua, con tutta Italia in zona rossa. Il presidente dell’Emilia-Romagna segue l’affondo del suo assessore al Turismo e critica le vacanze all’estero, consentite dalle norme. “Anche questi giorni di Pasqua saranno difficili, diversi da come siamo abituati a vivere questa festività. Trovo però curioso– scrive Bonaccini sui social- che mentre a cittadini e attività economiche vengono chiesti ulteriori sforzi rispettando le restrizioni e le limitazioni, come giusto per fermare il contagio, siano permessi i viaggi di vacanza all’estero”.

In pratica “non si possono incontrare i propri cari, magari a pochi chilometri di distanza, ma è possibile prendere un aereo e farne migliaia per svago? Un controsenso che penalizza anche tutti gli operatori turistici e gli albergatori che da tanti mesi sono alle prese con forti perdite economiche. Spero – conclude Bonaccini – si faccia presto chiarezza su questa assurda anomalia”.