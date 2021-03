Other Places: scatti alla ricerca della normalità

Al via Other places, il progetto fotografico ideato da Roberto Maggio sulla resistenza della bellezza in tempi di pandemia

E’ online il progetto fotografico ideato da Roberto Maggio, Other Places, raggiungibile tramite il sito internet www.other-places.net. Other Places è una raccolta di “scatti” provenienti da tutto il mondo che cercano di raccontare la normalità in un momento storico dove la narrazione dei principali media è focalizzata sui terribili numeri che il Covid-19 ha portato su tutte le prime pagine dei giornali.

Si legge sulla home page del progetto: “A marzo del 2020 il mondo è cambiato… Il mondo visto con occhi di chi la pandemìa la vive ma ha saputo trarre stimoli interiori e di crescita personale. Inviaci i tuoi scatti… Insieme per raccontare che un altro mondo è possibile.”

La testimonial di questo progetto è Vanessa Patitucci, una giovane imprenditrice e travel blogger.

Nello scatto dedicato a Vanessa, attraverso il suo sorriso e la sua energia, possiamo sentire la voglia di vivere, di fare e sperimentare.

Per Maggio è essenziale puntare il faro su nuovi modelli di riferimento giovanili, come Vanessa, perché la loro storia è una storia che porta un messaggio positivo: quello del fare. In un momento dove tutto diventa difficile, è necessario raccontare con gli scatti fotografici il mondo che nonostante tutto continua, evolve.

Perché la bellezza non si ferma. Come il caso dello scatto dedicato a Firenze dove possiamo notare lo sguardo entusiasta di un giovane africano che ammira la cupola del Brunelleschi. Tutti possono partecipare al progetto inviando il loro scatto. Unico requisito richiesto: raccontare la vita.

Per partecipare basta seguire le istruzioni presenti sul sito internet www.other-places.net.