“La vita secondo Naty”: arriva il libro di Natalia Paragoni

Attivo il preorder di “La vita secondo Naty”, il libro di Natalia Paragoni per Mondadori Electa che arriverà in libreria dal 6 aprile

Annunciato sulla sua pagina Instagram, il preorder di “La vita secondo Naty”, in uscita per Mondadori Electa, ha già visto il sold out della sua versione kit libro + bundle Smashbox grazie al forte interesse subito suscitato nei tanti follower della giovanissima influencer (la sua story ha totalizzato oltre 11.000 swipe up in meno di 15 ore).

Segno della capacità di Natalia Paragoni di creare un effettivo legame di fiducia e interesse con il proprio seguito, un seguito che scoprirà in questo libro un ritratto inedito.

“Eccomi qui senza trucco e senza filtro: eccomi, con le mie passioni e le mie fragilità, con le mie paure e i miei sogni. Una parte inedita di me: quella che non sempre riesco a mostrare sui social”.

PREORDINABILE ORA IN TUTTI GLI STORE ONLINE E IN LIBRERIA A PARTIRE DAL 6 APRILE.

Edito da Mondadori Electa; pp. 192; 15,90 euro