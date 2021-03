L’Inter presenta il suo nuovo logo: i colori rimangono quelli scelti nella notte del 9 marzo 1908, resi più vibranti e accesi

L’Inter ha presentato la sua nuova identità visiva, che esalta i valori fondanti del Club e rafforza il legame con la città di Milano. Il lancio del nuovo logo, che verrà utilizzato a partire dalla stagione sportiva 2021/22, è stato celebrato da una narrativa che, giocando con le iniziali del nome del Club, Internazionale e Milano, si focalizza sull’espressione I M, dall’inglese ‘Io Sono’.

“Il nuovo logo – si legge nel comunicato della società – si presenta come una rivisitazione moderna dello storico simbolo del Club, in una veste più leggera e minimale, in continuità con la versione originaria ma più adatto a integrarsi nell’era dell’intrattenimento. Il focus è sulle lettere I e M, mantenute nella disposizione ideata da Muggiani e coronate dal classico doppio cerchio come da tradizione nerazzurra. Le lettere F e C rimangono invece nel nome e nell’identità del Club: FC Internazionale Milano. La grafica del logo viene così alleggerita e, concettualmente, vengono ampliati gli ambiti in cui l’Inter potrà svilupparsi: Football Club ma non solo. I colori rimangono quelli scelti nella notte del 9 marzo 1908, resi più vibranti e accesi“.

La realizzazione del nuovo logo, spiega la Dire (www.dire.it), è stata affidata al team Bureau Borsche, uno dei più importanti graphic design studios a livello internazionale.