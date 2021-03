Innsbruck: la perla del Tirolo tra natura e cibo

Innsbruck, una città dove rallentare finalmente il ritmo Concedersi semplicemente il tempo di dormire, di riposare quanto si sente di aver bisogno. Gli hotel, le pensioni e gli chalet della regione di Innsbruck prestano la massima attenzione nell’arredare i loro spazi. Un accogliente letto boxspring in stile moderno o un comodo punto notte in legno di cembro dalla tradizione garantiranno agli ospiti un buon riposo e un sonno salutare fin dal primo giorno di vacanza. Perché un sereno e rilassante riposo notturno è il presupposto essenziale per poter efficacemente rallentare il ritmo, almeno quando siamo in ferie. E così, perfettamente riposati, gli ospiti potranno ritemprare le forze al ricco buffet della colazione e andare incontro a una nuova giornata. Dopo una quieta passeggiata invernale in un paesaggio idilliaco si potrà scacciare il freddo con una ritemprante sauna finnica, per poi accomodarsi al grande tavolo in legno di cembro assieme ai padroni di casa, e perdere completamente la nozione del tempo davanti alla scacchiera. E quando giunge la sera, accoccolarsi in intimità davanti al fuoco del camino con un bicchiere di buon vino. La regione di Sempre di corsa, sempre impegnati, con appuntamenti e scadenze da rispettare. Le giornate sono frenetiche e stressanti e non si ha più tempo per pensare a se stessi. Andare a letto senza mettere la sveglia è uno dei desideri più diffusi., di riposare quanto si sente di aver bisogno. Gli hotel, le pensioni e gli chalet della regione di Innsbruck prestano la massima attenzione nell’arredare i loro spazi. Un accogliente lettoo un comodo punto notte ingarantiranno agli ospiti un buon riposo e un sonno salutare fin dal primo giorno di vacanza. Perché un sereno e rilassante riposo notturno è il, almeno quando siamo in ferie. E così, perfettamente riposati, gli ospiti potranno ritemprare le forze ale andare incontro a una nuova giornata. Dopo unain un paesaggio idilliaco si potrà scacciare il freddo con una, per poi accomodarsi al grande tavolo in legno di cembro assieme ai padroni di casa, e perdere completamente la nozione del tempo davanti alla scacchiera. E quando giunge la sera,. La regione di Innsbruck sa bene come accogliere i suoi ospiti con un’atmosfera rilassante e confortevole.