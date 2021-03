Disponibile nelle fumetterie Dien Bien Phu 2

Daisuke Nishijima è uno dei mangaka più influenti della scena giapponese, a portare le sue storie in Italia ci ha pensato BAO Publishing, grazie alla linea Aiken.

Dien Bien Phu è la serie dedicata un giovane reporter – Hikaru Minami – che nel 1965 finisce a Saigon per raccontare la guerra del Vietnam. Il primo dei 10 volumi è uscito a gennaio e oggi la casa editrice ne annuncia il secondo che sarà in libreria dal prossimo 25 marzo. Il viaggio a fumetti disegna, con uno stile che combina il gusto kawaii a un approccio grafico essenziale, un affresco complesso di uno dei conflitti più problematici dell’età contemporanea, raccontandolo da un punto di vista inedito.

Hikaru Minami è arrivato in Vietnam e ha trovato una nazione sconvolta dalla guerra tra interessi economici, una geopolitica frammentata e il desiderio della gente comune di vivere in pace. La storia del giovane reporter dell’esercito USA, di origine giapponese, lascia per un momento Saigon e si addentra nel cuore di un paese lacerato, alla ricerca di una misteriosa guerrigliera.

Nonostante lo stile cartoonesco, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Daisuke Nishijima racconta il conflitto più tormentato della seconda metà del Ventesimo secolo con un realismo sconcertante, unico nel suo genere. Questo secondo volume mostra il lento disincanto dell’occhio del giornalista straniero che assiste a un brutale conflitto, e il desiderio di umanità con cui cerca di reagire, fondendo mirabilmente la trama dei protagonisti con la Storia, quella vera.