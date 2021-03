Fortnite: al via l’evento Follie di Primavera

Su Fortnite dal 1° aprile l’evento Follie di Primavera che permetterà di aggiudicarsi il costume Webster e il dorso decorativo Mecha Penne

Follie di Primavera per Fortnite con il primo aggiornamento della Stagione 6. L’evento porterà nuovi incarichi, nuovi costumi, nuove ricompense e un nuovo torneo a coppie.

Ecco tutte le info sull’evento Follie di Primavera su Fortnite, riepilogate dalla Dire Giovani (www.diregiovani.it):

Incarichi leggendari

Dal 1° aprile, completando i nuovi incarichi leggendari di Webster, sarà possibile ottenere il piccone Qua qua tattici. Inoltre, in occasione della Pasqua, tornano i costumi Coniglio mastino, Coniglio incursore e Anatrella oltre all’arma Lancia-Uova.

Coppa Follie di Primavera

Il 2 aprile inizia la nuova competizione a coppie Coppa Follie di Primavera. I giocatori, in squadre da due, avranno 3 ore per completare fino a 10 partite e ottenere punti.

Le migliori coppie in ciascuna regione server potranno ricevere in anteprima il costume Webster e il dorso decorativo Mecha Penne.

I punteggi

Vittoria reale: 42 punti

2º: 36 punti

3°: 32 punti

4°: 30 punti

5°: 29 punti

6°: 28 punti

7°: 27 punti

8°: 26 punti

9°: 25 punti

10°: 24 punti

11°: 23 punti

12°: 22 punti

13°: 21 punti

14°: 20 punti

15°: 19 punti

16°: 18 punti

17°: 17 punti

18°: 16 punti

19°: 15 punti

20°: 14 punti

21°: 13 punti

22°: 12 punti

23°: 11 punti

24°: 10 punti

25°-29°: 9 punti

30°-34°: 6 punti

35°-39°: 3 punti

40°-44°: 2 punti

45°-50°: 1 punto

Premi

Europa

Posizione 1° – 1125°

NA Est

Posizione 1° – 575°

NA ovest

Posizione 1° – 250°

Brasile

Posizione 1° – 250°

Asia

Posizione 1° – 125°

Oceania

Posizione 1° – 75°

Medio Oriente

Posizione 1° – 100°