Draghi e la moglie vaccinati a Roma con AstraZeneca

Il premier Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono vaccinati con AstraZeneca all’hub della stazione Termini a Roma

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid-19.

Il premier e la consorte si sono recati nell’hub della Stazione Termini come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio.

Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi, secondo le quali il successore di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi si è vaccinato con Astrazeneca.

Ieri, durante l’incontro con le regioni, Draghi ha detto che entro luglio tutta l’Europa avrà raggiunto l’immunità dal Covid. Per quanto riguarda le forniture dei vaccini per i prossimi mesi la Commissione europea ha assicurato, ha detto Draghi, che le dosi dovrebbero essere più che sufficienti per raggiungere l’immunità per il mese di luglio in tutta l’Europa.