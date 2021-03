Camelozampa porta in Italia i disegni di Mélanie Rutten

Camelozampa porta nelle librerie italiane “L’ombra di ognuno” dell’illustratrice belga Mélanie Rutten: una storia di formazione raffinata e poetica

Un altro titolo che ha già conquistato i lettori di mezzo mondo arriva finalmente in Italia grazie a Camelozampa. Dopo Cina, Corea, Francia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Spagna, Turchia e USA, dall’1 aprile anche le nostre librerie ospiteranno ‘L’ombra di ognuno’. Una storia di formazione raffinata e poetica della pluripremiata autrice e illustratrice belga Mélanie Rutten.

I PROTAGONISTI

Un Coniglietto che ha fretta di crescere, un Cervo malinconico, un Gatto sportivo, un piccolo Soldato in guerra con se stesso, un Libro che ha sete di sapere e un’Ombra silenziosa. Le strade dei sei protagonisti si uniscono in un viaggio verso un vulcano, tra avventure nel bosco e notti stellate, in cui ognuno affronterà assieme agli altri le proprie paure: del buio, della solitudine, della separazione, della morte lontana dei genitori, della crescita.

IL TESTO E LE ILLUSTRAZIONI

Il testo, evocativo e onirico, è accompagnato da magnifiche illustrazioni a inchiostro di china e acquerelli dai colori puri, scintillanti e trasparenti.

L’ombra di ognuno è una storia intima eppure universale, un’epopea della crescita. Amicizia e amore, altruismo e solidarietà, paura di diventare grandi e desiderio di libertà si mescolano in un’avventura che ha il sapore della fiaba. L’AUTRICE Mélanie Rutten, nata nel 1974 in Belgio, ha trascorso la sua infanzia in Africa. Dopo aver studiato fotografia, ha seguito corsi di illustrazione a Bruxelles. Giocando con i colori e le luci, mescolando acquerello e china, accompagna i lettori nel suo universo popolato da creature che ci somigliano, animate da sentimenti universali: il senso del passare del tempo, l’accettazione di sé, l’apertura agli altri. I suoi albi illustrati hanno vinto numerosi premi, nazionali e internazionali, e sono tradotti in tutto il mondo.