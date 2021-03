Biglietti concerti: Wicket Events lancia i ticket 3.0

Con la tecnologia Blockchain sono nati i ticket digitali 3.0. La rivoluzionaria innovazione è opera della startup milanese Wicket Events

Per porre fine alle rivendite a prezzi esorbitanti ed alle truffe sui biglietti per concerti ed eventi, grazie all’utilizzo della tecnologia Blockchain sono nati i ticket digitali 3.0. La rivoluzionaria innovazione è opera della startup milanese Wicket Events.

Un periodo drammatico per gli eventi

Il settore degli eventi sta vivendo un momento drammatico a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza pandemica: nel complesso, gli eventi nel 2020 sono diminuiti del 69,29%, gli ingressi hanno fatto registrare un calo del 72,90%, la spesa al botteghino è diminuita del 77,58%, mentre la spesa del pubblico ha avuto un decremento dell’82,24%. Sono questi i numeri, impietosi, dell’Osservatorio SIAE 2020.

Un settore che, già prima dello stop dovuto al Covid, era afflitto dalla piaga del bagarinaggio, il cosiddetto secondary ticketing, ovvero la rivendita in rete a prezzi maggiorati dei biglietti degli eventi, spesso a pochi minuti di distanza dall’apertura ufficiale delle vendite.

A questo problema si aggiunge ora anche la necessità di gestire al meglio l’assegnazione dei posti e delle presenze, al fine di evitare assembramenti.

La nascita dei ticket digitali antitruffa per eventi e concerti

A queste sfide ha pensato di dedicarsi la startup milanese Wicket Events (www.wicketevents.com), fondata nel 2020 da un gruppo di ragazzi comaschi: il cuore della soluzione è la tecnologia Blockchain, utilizzata per emettere biglietti digitali collegati al telefono del cliente ed impossibili da duplicare. Una volta acquistati, i biglietti sono abbinati ad un QRcode univoco e sono visibili nell’app Wicket o accedendo al sito wicketevents.com.

Gli organizzatori si interfacciano con un’unica piattaforma che permette di creare e monitorare l’evento, controllare il mercato primario e secondario e comunicare direttamente con i propri clienti, creando anche campagne di marketing mirate.

Abbiamo adottato un’innovativa tecnologia come la blockchain e i QR code dinamici – spiega Alberto Leanza, CEO e cofounder Wicket – con lo scopo di creare un’esperienza utente veramente semplice e adatta ad ogni pubblico. Persone di ogni età possono beneficiare senza sforzi del nostro sistema di biglietteria e delle sue caratteristiche.

L’ultimissima applicazione in ordine di tempo della tecnologia Wicket è stata in occasione di #senzafestival, evento digitale a cura del circuito della Rete dei Festival con It Folk, Musica Jazz, Circuito Ska che si è tenuto lo scorso 28 febbraio con lo scopo di sottolineare l’importanza e il valore dei festival e dei contest di musica popolare contemporanea per la tutela, la crescita e lo sviluppo dei nuovi artisti e della nuova musica italiana.

A proposito di Wicket Events

Wicket è stata costituita formalmente, a giugno 2020, come start up innovativa, ma il progetto risale al 2019 quando l’allora team composto da Mark Ferrer, Davide Bonacina, Alessandro Mirani e Alberto Leanza ha iniziato a lavorare all’idea di risolvere il problema del secondary ticketing del settore degli eventi live.

Durante un corso sulla tecnologia blockchain presso H-Farm, tenuto da Roberto Mancone, il team ha presentato il progetto a quest’ultimo che ha deciso di sposare la causa ed entrare in società. Roberto è il fondatore di WhatIf, società di consulenza di cui è Ceo, e vanta una pluriennale esperienza nel settore bancario a capo di progetti di digital transformation. Dopo un anno di lavoro il team ha realizzato la piattaforma, la relativa applicazione e trovato i primi clienti con lui lanciare in Italia la soluzione. Il prossimo obiettivo è favorire l’adozione della piattaforma, aumentando il numero dei propri clienti venendo incontro alle esigenze di tutti.

Per maggiori informazioni visitare il sito internet www.wicketevents.com.