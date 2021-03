Aperto il bando di audizioni per lo spettacolo Nascondino

Bando di audizioni under 16 per lo spettacolo pedagogico Nascondino: le selezioni per l’opera inedita si svolgeranno in tre fasi, come partecipare

Nascondino, inedito in Italia, è uno spettacolo ad alto contenuto formativo e pedagogico che nasce dalla sinergia dell’Associazione Montessori Brescia e dal’Associazione culturale “i perFORMErs – produzioni artistiche” con l’obiettivo di diffondere in tutta Italia l’attenzione, la sensibilizzazione e il dibattito pedagogico intorno a temi legati allo spettacolo.

Nascondino è una storia attuale, una favola nera di due adolescenti e del loro desiderio di fuga, di amore e anche di rivalsa.

Un viaggio alla scoperta del mondo emotivo degli adolescenti, del rapporto che intrattengono con il loro corpo, con la scuola, con il sesso e con il contesto sociale in cui vivono. Il progetto prevede, oltre allo spettacolo, un momento di dibattito con il supporto di un pedagogista e degli attori (due ragazzi di 15/16 anni) che interpreteranno la storia. I destinatari del progetto sono soprattutto gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, rendendo lo spettacolo non solo un momento artistico ma anche occasione di incontro e di cultura, di scambio e di condivisione.

La particolarità dello spettacolo sarà la presenza in scena di soli due attori adolescenti.

Per la messinscena dello spettacolo “Nascondino” previsto per la stagione 2021/2022, si ricercano n. 2 attori adolescenti maschi, di età scenica e anagrafica tra i 14 e i 16 anni per i ruoli di Gio e Mirko.

La modalità di selezione avverrà prima online e successivamente attraverso un workshop formativo gratuito e sarà un’occasione unica per i candidati di confrontarsi e lavorare sul testo direttamente con l’autore, il regista e il team creativo dello spettacolo.

I RUOLI

Gio: Introverso, ombroso, lunare, timido, dotato di uno sconfinato mondo interiore. Sensibile, fantasioso, creativo ma anche scaltro, seduttivo, manipolatorio. Capace di appassionarsi ai dettagli delle persone e della natura e in grado di creare storie folli e assurde a partire dal suo sguardo introspettivo, spietato e sagace.

Mirko: Da qualche parte a metà strada tra i “fighi” della scuola e gli “sfigati”. Curioso, socievole, energico, pragmatico. Dietro un atteggiamento spavaldo e sfrontato nasconde la fragilità di un ragazzo alla ricerca di sé stesso e del proprio posto nel mondo.

LE SELEZIONI

L’audizione si svolgerà in 3 fasi:

Fase 1: Video self-self-tape da registrare e inviare tramite mail, seguendo le istruzioni riportate di sotto nel proseguo del bando.

Fase 2: Il team creativo dello spettacolo selezionerà i candidati idonei che saranno chiamati a partecipare ad una lettura su parte, insieme al regista e all’autore, che si svolgerà online tramite modalità interattive che saranno comunicate ai singoli candidati successivamente.

Fase 3: Workshop. I candidati ritenuti idonei successivamente alla lettura su parte saranno convocati in presenza a svolgere 2 giorni di workshop sul testo, insieme all’autore, al regista e al resto del team creativo dello spettacolo. Il periodo di svolgimento del workshop sarà settembre 2021, in un luogo da definire tra Milano e Brescia, tenendo conto delle misure di sicurezza e distanziamento imposte dall’emergenza sanitaria in corso.

COME PARTECIPARE

Tutti i candidati, dovranno inviare tramite un video self-tape, il monologo recitato a memoria, tratto dallo spettacolo, reperibile a questo link:

https://tinyurl.com/audizioni

Il video dovrà essere registrato secondo le istruzioni riportate nel file “Istruzioni per registrare ed inviare il video” contenuto nel link sopra.

I video dei candidati, unitamente alla richiesta e liberatoria di partecipazione all’audizione firmata dai genitori, una foto in primo piano e una foto a figura intera, dovranno essere inviati tramite WeTransfer (www.wetransfer.com) all’indirizzo mail casting@nascondinolospettacolo.it

Nb: Non verranno prese in considerazione candidature incomplete o prive di liberatoria e richiesta di partecipazione firmata dai genitori (o da chi fa le veci del candidato).

N.B.: Candidature entro e non oltre domenica 09 maggio 2021 Prove e debutto: settembre/ottobre 2021

Recite: stagione 2021/2022. Possibilità di repliche in tutta Italia. Il lavoro sarà retribuito. Nb. i periodi indicati potrebbero subire delle variazioni condizionatamente all’andamento dell’emergenza sanitaria in corso. A tal proposito, potrebbero essere previste delle modalità diverse di realizzazione del progetto (a titolo esemplificativo: diretta streaming delle recite).