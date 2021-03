Nel Ventre dell’Orsa: online il video de “Il risveglio”

Online su YouTube il videoclip de “Il Risveglio”: è il singolo di debutto del nuovo progetto Nel Ventre dell’Orsa di Giulio Pastorello

Il Risveglio è il singolo di debutto del nuovo progetto di Giulio Pastorello. Il brano, ispirato alla lettura de L’Ultima Anguana di Umberto Matino, fuori per Dischi Soviet Studio.

Nel Ventre dell’Orsa è un progetto solista nato tra gli Inverni del 2014/2015 da Giulio Pastorello. Al tempo batterista dei Muleta nei primi due dischi, tuttora chitarrista con Nova sui Prati Notturni. Lo accompagnano chitarre acustiche/elettriche, piccoli suoni catturati nelle stagioni, carillon, loopers, sinth e riverberi. Sogni, fotografie, passeggiate e sporadiche letture sono alla base di quello che poi uscirà in forma sonora a volte cantata a volte strumentale.

Il desiderio di far nascere questo progetto è rimasto sempre in bilico, rischiando di rimanere nascosto dentro le quattro mura di casa, tra vari impegni musicali e il tempo che è fatto solo di 24 ore. Ora in questi anni qualcosa è cambiato. Le stagioni seguono il loro corso, danno ispirazione, rallentano la frenesia e aiutano Giulio alla ricerca di suoni da cui trarre potere.

“Il video de “Il risveglio” di Nel Ventre dell’Orsa è stato realizzato con un’attenta selezione di vari frame tutti in free download e free copyright. L’idea è stata quella di creare una coesione tra musica, testo e video al fine di poter perdersi tra l’ascolto e l’immaginario”.

Giulio Pastorello cura il montaggio dei frame e musica. Marika Zorzi aggiunge e completa il video con sfumature e filtri.”

Guarda il video qui: https://youtu.be/QDpu7PajMZ8.