Renzi al Gran premio del Bahrain: bufera sui social

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi in Bahrain per il Gran premio di Formula 1 scatena le reazioni sui social: “Noi in lockdown e lui si gode il Gp”

Matteo Renzi in Bahrain per il Gran Premio di Formula 1 scatena le polemiche dei social. A testimoniare la presenza del leader di Italia Viva alla prima gara del Circus è la foto che lo ritrae insieme al principe Salman ben Hamad Al Khalifa, primo ministro del Bahrein, e a Jean Todt, presidente dell Fia che ha pubblicato lo scatto sui social.

Immediata la reazione dei social: “Mentre il paese è chiuso in lockdown, lui si gode il Gran premio”, è uno dei tanti commenti che rinfacciano all’ex premier di partecipare ad un evento sportivo mentre il Paese si prepara ad affrontare per la seconda volta una Pasqua blindata.

Pronta la replica dell’ufficio stampa del leader di Italia Viva, spiega la Dire (www.dire.it): “Matteo Renzi fa sapere che è abituato alle polemiche contro di lui ma che ha come sempre rispettato tutte le norme e martedì sarà in aula a fare il suo lavoro per intervenire sul Family Act. Inutile dire che i viaggi di Renzi riguardano Renzi e non costano un centesimo al contribuente“.