Gli Isteresi online con “Come se Fosse Normale”

“Come se Fosse Normale” è il singolo degli Isteresi ad un anno dall’inizio della pandemia: il brano è online su tutte le piattaforme digitali

COME SE FOSSE NORMALE è un ricordo di spensieratezza. A causa della pandemia tutto ciò che fino ad un anno fa ci sembrava normale è un ricordo di spensieratezza. A causa della pandemia tutto ciò che fino ad un anno fa ci sembrava normale oggi sembra lontano, vietato, pericoloso

Una semplice domenica a pranzo fuori, una gita al mare, un bacio rubato, una pizza fuori, una passeggiata. Tutto non è come prima e chissà per quanto tempo ancora.

ISTERESI hanno voluto appuntare questo momento in musica. “Un anno dopo dopo quel giorno terribile, un anno che ci ha riempito di cicatrici. Ci è passato davanti come le scene di un film, sospesi tra incredulità ed amarezza. Chiusi a casa, prigionieri e in trappola abbiamo dovuto imparare a vivere giorni diversi, claustrofobici. Separati dai nostri affetti più cari. Abbiamo voluto ricordare tutto così, nella speranza che dopo la tempesta ci ritroveremo tutti più forti. Gli Isteresi sono una pop/rock band Ennese. Nel 2009 entrano a far parte della cerchia di finalisti di Sanremo Rock, conquistando la stima di critici discografici e musicisti di successo e guadagnandosi la possibilità di collaborare con artisti del panorama siciliano come i Tinturia, Mario Incudine e Gli Alibabà, e con artisti del panorama nazionale come i Modena City Ramblers, Annalisa (X-Factor) e Laura Bono. Stiamo vivendo la storia e gliI hanno voluto appuntare questo momento in musica.

Il 16 giugno 2013 presentano al pubblico, presso il Teatro Comunale di Enna, il loro primo album di inediti dal titolo Notte nel Cuore, al quale collabora Carmelo Siracusa (Sugar free – Warner music).

Nel luglio 2017 esce Ancora un Bacio, il primo singolo estratto dal secondo album “Casa Nostra” (uscito nel giugno 2018 per l’etichetta bolognese Areasonica), al quale seguiranno gli inediti Sogni Migliori, Ho Bisogno di Te, Casa Nostra, Più Forte e “La Mia Anima Altrove”. Nel marzo 2021 esce l’ultimo singolo Come se Fosse Normale.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=_XduidufRss&ab_channel=IsteresiOfficial

ASCOLTA “COME SE FOSSE NORMALE”!

Spotify: http://spoti.fi/3c7DaBu

iTunes: http://apple.co/3t3Lw4g

Deezer: http://bit.ly/3quVY2P

Amazon: https://amzn.to/3ejtDKx

www.facebook.com/ISTERESI

https://www.instagram.com/isteresi/