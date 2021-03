Ideas Showroom del Primavera Pro: bando aperto

Aperto il bando di concorso rivolto a imprese musicali per partecipare a Ideas Showroom del Primavera Pro 2021: i requisiti e come partecipare

Una delle sezioni più iconiche del Primavera Pro, Ideas Showroom, sarà riformulata quest’anno per accogliere aziende, startup e progetti che desiderano presentare le loro iniziative. Seguendo lo stesso formato della precedente edizione online, attraverso pillole audiovisive di 5 minuti, è ora aperta una nuova call per ampliare lo spettro dei professionisti per questa edizione ibrida che si propone di fungere da altoparlante internazionale per il talento e l’imprenditorialità nel settore musicale.

Presenta la tua azienda, progetto, startup, piattaforma o iniziativa nell’edizione ibrida del Primavera Pro 2021 affinché più di 3.500 professionisti del settore musicale nazionale e internazionale ti conoscano.

Se la tua proposta viene selezionata, dovrai creare una pillola audiovisiva di massimo 5 minuti per presentare il tuo progetto. Il contenuto sarà disponibile per tutti i professionisti accreditati sulla piattaforma privata del Primavera Pro, incrementandone la visibilità.

La tua partecipazione ti darà accesso a tutti i contenuti e alle aree di networking dell’edizione ibrida del Primavera Pro 2021, così come a tutti i contenuti della nostra piattaforma per un anno.

Inoltre, la tua partecipazione sarà promossa in tutta la pubblicità promozionale e informativa del Primavera Pro (social media, dossier stampa, pagina web, guida ufficiale, ecc.).

Se sei interessato a partecipare, invia il form entro il 31 marzo 2021 ore 12.

L’invio di questo modulo implica l’accettazione dei termini e delle condizioni di questa call.

TERMINI E CONDIZIONI DELL’OPEN CALL

OBIETTIVI

Aprire il programma ufficiale del Primavera Pro ai professionisti del settore musicale che vogliono proporre attività e argomenti interessanti per i partecipanti all’incontro.

Inquadrare i problemi del settore musicale professionale e lavorarci insieme.

P ubblicizzare diverse iniziative alla luce delle nuove esigenze nel settore della musica professionale.

A CHI È RIVOLTO

– Aziende o professionisti della musica e della cultura che vogliono presentare un progetto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La call è aperta a persone giuridiche e professionisti.

CRITERI DI GIUDIZIO E PROCESSO DI SELEZIONE

I progetti saranno valutati tenendo conto delle seguenti caratteristiche:

– L’interesse potenziale generato dall’attività

– I contenuti promossi dall’attività devono essere coerenti con i parametri dell’evento e il suo programma ufficiale (Incontro per professionisti del settore musicale e culturale)

– La dimensione innovatrice dell’attività e dell’argomento trattato.

Processo di selezione:

– Fase 1: Rispetto di tutti i requisiti. Tutti i progetti presentati saranno analizzati obiettivamente per verificare che soddisfino tutti i requisiti.

– Step 2: Valutazione di tutte le domande. I progetti saranno valutati secondo i criteri delineati

PRIMAVERA PRO – CONTRIBUTO E OBBLIGO DEI PARTECIPANTI

Primavera Pro Contribution:

– Il contenuto sarà disponibile per tutti coloro che hanno l’accredito alla piattaforma privata Primavera Pro, incrementando la loro visibilità e beneficiando degli strumenti di contatto con cui altri professionisti potranno conoscere e partecipare all’iniziativa.

– Il Primavera Pro darà accesso a tutti i contenuti e alle aree di networking di questa edizione a tutti i membri di ciascun progetto selezionati, così come a tutti i contenuti della nostra piattaforma per un anno.

– Il Primavera Pro fornirà a tutti i progetti selezionati uno spazio virtuale dove i professionisti accreditati potranno accedere per vedere la loro pillola video.

– Il Primavera Pro annuncerà la partecipazione dei progetti selezionati sui suoi canali abituali (network e web).

Obblighi dei partecipanti:

– Una volta accettata la proposta, gli organizzatori dei progetti selezionati dovranno produrre una pillola audiovisiva con le seguenti specifiche tecniche:

· Durata massima: 5 minuti

· Formato: 1920×1080, .mp4 o .mov

· Lingua raccomandata: Inglese. Nel caso in cui realizzi il video in un’altra lingua, è necessario includere i sottotitoli in inglese incorporati nel video.

– Deadline: consegna entro le 12.00 del 30 aprile 2021

-Il materiale deve essere registrato e montato esclusivamente e specificamente per la vostra partecipazione al Primavera Pro 2021. Una volta terminato l’evento, la delegazione può utilizzarlo liberamente per scopi promozionali.

– Gli organizzatori dei progetti selezionati si impegnano a realizzare l’attività presentata nella domanda. Qualsiasi cambiamento deve essere preventivamente concordato con gli organizzatori del Primavera Pro.

– Gli organizzatori dei progetti selezionati saranno responsabili del materiale utilizzato nella loro pillola audiovisiva, garantendo il possesso dei diritti relativi a fotografie, altri formati audiovisivi che appaiono e per qualsiasi musica utilizzata.

– Gli organizzatori dei progetti selezionati accettano che le loro immagini, fotografie, video, nomi, materiali audio e grafici, siano utilizzati con un uso esclusivo dedicato alla promozione e la diffusione del progetto.

– Gli organizzatori dei progetti selezionati devono diffondere la loro attività su reti sociali, web e altri supporti.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

– Le proposte devono essere presentate tramite il seguente modulo nella sezione Calls

https://www.primaverasound.com/es/primavera-pro

– Le proposte possono essere presentate in catalano, spagnolo o inglese.

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE APPLICATION

– Il periodo di presentazione delle application terminerà alle ore 12.00 del 31 marzo 2021 . Non si accetteranno moduli di domanda o documenti complementari oltre questo termine.

SELEZIONE FINALE DELLA CALL

– I candidati prescelti saranno informati ai primi di aprile 2021 via e-mail e la selezione finale sarà successivamente pubblicata sulla pagina web https://www.primaverasound.com/es/primavera-pro

TERMINI FORMALI DI COLLABORAZIONE

– I progetti e le attività selezionati saranno inclusi nel programma ufficiale delle attività dell’edizione ibrida del Primavera Pro 2021 e saranno annunciati sulla pagina web.

– La partecipazione all’evento non implica alcun tipo di accordo legale di lavoro tra le aziende o le persone che svolgono l’attività e il Primavera Pro.

– Il Primavera Pro può chiedere tutti i documenti che considera pertinenti (dettagli fiscali, referenze, ecc.) per la sua valutazione.

– Le aziende o le persone selezionate avranno la piena responsabilità di avere l’autorizzazione o di essere i titolari dei diritti di proprietà intellettuale.

– Saranno inoltre responsabili di qualsiasi assicurazione per la loro attività e per l’assunzione dei professionisti di cui hanno bisogno per presentare il loro progetto e si impegnano a rispettare rigorosamente gli obblighi legali in materia di lavoro e di sicurezza sociale in relazione a questi professionisti, pertanto il Primavera Pro e/o il Primavera Sound non saranno ritenuti responsabili per qualsiasi reclamo che potrebbe derivare da quanto sopra.

– Le imprese o le persone che svolgono l’attività saranno gli unici responsabili dei loro atti, così come dei danni che potrebbero derivare dall’attività e dei danni a terzi.

Qualsiasi reclamo derivante da o in relazione al seguente accordo sarà regolato dalla giurisdizione delle Corti e dei Tribunali della città di Barcellona.

Inviando il modulo di domanda si accettano i termini e le condizioni del bando.