“Comincia adesso” è il nuovo singolo dei Bachi da Pietra

Online sulle piattaforme digitali “Comincia adesso”, il nuovo singolo dei Bachi da Pietra: il brano fuori per l’etichetta Garrincha Dischi

I BACHI DA PIETRA sono la sfida. Come ogni sfida, non importa quello che hai fatto prima. conta solo ciò che “Comincia adesso”.

Questo il titolo del nuovo singolo fuori per Garrincha Dischi, primo estratto di “Reset”, l’atteso album in uscita il prossimo 7 maggio.

“Comincia adesso” è il primo tassello che segna il ritorno di una band in continua metamorfosi sonica: dal 2005 rigorosamente in duo, oggi diventano un trio con l’ingresso di Marcello Batelli (Il Teatro degli Orrori, Non Voglio Che Clara) accanto ai veterani Giovanni Succi e Bruno Dorella.

Un’allegra sigletta per un nuovo inizio all’insegna dell’ottimismo: «c’è da vivere ancora per morire ancora. Non te l’han detto? In piedi vecchio, che comincia adesso».

I BACHI DA PIETRA

I BACHI DA PIETRA sono insetti e spaccano la pietra, o li odi o li ami: quando pensi di trovarli in cantina sono sulle scale, quando li vedi in soggiorno sono già in cucina. L’unica certezza è che ci sono e che loro sanno quello che fanno. Un vero bacato sa di non poter stare mai tranquillo, perché i BACHI DA PIETRA sono la sfida.

Comincia adesso.

I Bachi da Pietra sono:

BATELLI: corde grosse e spippoli

DORELLA: massi, mazze e scudi

SUCCI: pece, scuri e corni