Al via il premio letterario “Città di Castello”

L’Associazione Culturale Tracciati Virtuali lancia l’edizione 2021 del premio letterario “Città di Castello”: per partecipare c’è tempo fino al 30 giugno

Il Premio Letterario “Città di Castello” è una manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Tracciati Virtuali e ideata e promossa da Antonio Vella. Giunto alla XV Edizione, il concorso è riservato a opere inedite, che dovranno essere tali sia al momento dell’iscrizione (entro e non oltre il 30 giugno 2021) che al momento della premiazione finale (il 30 ottobre 2021), ed è suddiviso in tre sezioni: Narrativa, Poesia e Saggistica. Oltre alle tre sezioni principali, il Premio prevede due sezioni speciali: “Mondi e Culture sulle sponde del Mediterraneo”, che ha come obiettivo quello di promuovere l’interazione tra la cultura italiana e la cultura araba e “Riprendiamoci il futuro”, dedicata agli studenti degli Istituti Superiori.

La giuria tecnica nominata e coordinata dall’Associazione Culturale Tracciati Virtuali, d’intesa con il Presidente della Giuria, selezionerà tra tutti i lavori pervenuti n. 20 opere per ognuna delle tre sezioni principali: di queste soltanto 10, a giudizio insindacabile della stessa, saranno ammesse alla fase finale. I volumi premiati verranno pubblicati e commercializzati con il marchio della casa editrice LuoghInteriori.

La giuria tecnica del Premio è così composta: il regista teatrale e critico letterario Alessandro Quasimodo (Presidente di giuria), il giornalista e conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua, l’attrice e scrittrice Anna Kanakis, il linguista e scrittore Giulio Ferroni, il Segretario Generale della Società Dante Alighieri Alessandro Masi, il giornalista e scrittore Antonio Padellaro, la giornalista e conduttrice RAI Benedetta Rinaldi, il docente LUISS Luciano Monti, la scrittrice e ricercatrice Maria Borio, la docente dell’Università degli Studi Roma Tre Marinella Rocca Longo, l’ambasciatore d’Italia e saggista Claudio Pacifico, il giornalista del Corriere della Sera e direttore del settimanale Sette Pier Luigi Vercesi, il giornalista e critico letterario Giovanni Zavarella. Nel corso delle precedenti edizioni si sono alternati in giuria personaggi molto qualificati nel settore del giornalismo, del cinema e della cultura; tra questi si ricordano: Carlo Verdone, Barbara Palombelli, Valerio Massimo Manfredi, Daniela Lipperini, Alessandro Cecchi Paone, Ron e Aldo Forbice. Parallelamente alla promozione e divulgazione del Premio Letterario, e compatibilmente con le normative vigenti legate all’emergenza sanitaria, nel corso del 2021 si svolgeranno diverse iniziative collaterali quali kermesse di poesia, presentazioni, convegni, seminari, mostre d’arte e di fotografia.

SCARICA IL BANDO DEL PREMIO LETTERARIO “CITTÀ DI CASTELLO”

ASSOCIAZIONE CULTURALE TRACCIATI VIRTUALI. Tracciati Virtuali, costituita nel gennaio del 2012 e con sede a Città di Castello, è un’associazione culturale apolitica, apartitica, aconfessionale, rivolta a tutte le persone senza distinzione alcuna. Come espressione di partecipazione, solidarietà, responsabilità sociale, compartecipazione e pluralismo alla società, l’Associazione è solita richiedere nelle iniziative che intraprende la partecipazione diretta o la collaborazione di enti, istituti e altre associazioni, anche in forma di convenzione. Altresì intende valorizzare le risorse esistenti nel territorio e promuoverne di nuove, nonché progettare eventi non solo nel territorio umbro ma anche in altre località Italiane o Europee in contemporanea o in forma itinerante. Fra le priorità principali sono previste l’attuazione del principio di pari opportunità ed equità nel tessuto sociale, così come favorire una partecipazione attiva delle categorie definite “protette” (bambini, giovani, anziani, donne, cittadini stranieri residenti in Italia, persone svantaggiante in ragione di condizione fisiche, psichiche, economiche o sociali) riservando loro un opportuno spazio in ogni attività.

BIOGRAFIA DI ANTONIO VELLA, IDEATORE E ORGANIZZATORE

Antonio Vella fonda nel 1991 insieme al padre Bruno la casa editrice Edimond, che nel volgere di pochi anni diventa la più importante realtà editoriale in Umbria e il cui catalogo viene apprezzato in tutta Italia sia per i grandi progetti culturali che propone sia per l’alta qualità grafica e tipografica delle pubblicazioni. Nel 2007, parallelamente all’attività editoriale, Antonio Vella dà vita al Premio Letterario “Città di Castello”, del quale è tuttora infaticabile promotore e che nel 2021 vede svolgersi la XV edizione. Nel 2013, dopo la scissione societaria della Edimond, Antonio Vella pone le basi per una nuova e affascinante esperienza editoriale, quella che oggi porta il nome di LuoghInteriori, che in soli otto anni di attività ha strutturato un catalogo di oltre 250 pubblicazioni articolate in interessanti e originali collane. Insieme all’Ambasciatore Claudio Pacifico, presidente della casa editrice, sono stati avviati importanti progetti e coedizioni con storiche Istituzioni culturali del nostro Paese.

