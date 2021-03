I Muga online con il nuovo singolo “Los Niños”

I Muga online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Los Niños”: è il secondo brano del trio indie estratto dall’ EP “Ramon”

In un mondo dove l’amore perde il suo significato, gli stranieri vengono respinti, le certezze cadono e le “luci si spengono”, non serve più parlare. Bisogna premere sull’acceleratore, come una macchina lanciata a tutta velocità contro questa folle vita.

Così con il loro nuovo singolo Los Niños, i MUGA rappresentano la parte innocente delle persone, quella che vuole urlare e liberarsi da ogni repressione, combattere contro tutto e anche contro sé stesso pur di rendere migliore la propria esistenza.

Il brano, contenuto nel terzo lavoro in studio RAMON è il secondo estratto del trio, dopo il precedente singolo Help Me.

I MUGA nascono ufficialmente nel 2011 da un’ idea di Antonio Marinelli (chitarra e voce) ed Alessandro Sironi (batteria) e si ritrovano, in breve tempo, con una decina di brani tra le mani.

Nel Gennaio 2013 incidono il loro primo omonimo disco, presso l’ Aemme Recording Studio di Garlate (LC). Registrato, in presa diretta professionale e totalmente analogico, in soli 3 giorni.

Dopo aver cambiato bassista, nel 2015 si trovano ad incidere il secondo album “ADOLF“, una provocazione in tutto e per tutto, con chiari riferimenti al controllo delle masse.

Viene prodotto e registrato dalla band stessa, con i loro soli mezzi. Dopo l’uscita decidono di chiudersi nuovamente in studio, jammando e registrandosi: da tutto ciò nasce RAMON. Interamente auto prodotto viene pubblicato, su tutte le piattaforme digitali il 29 Febbraio 2020 e vengono estratti i singoli Help Me e Los Niños.

Nel settembre dello stesso anno entrano a far parte dell’etichetta Sorry Mom!

I MUGA sono già in fase di produzione per sviluppare il prossimo disco.

