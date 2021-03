Meraviglie della luce: lo spettro di Brocken

Quando la luce crea meraviglie: ecco come funziona il fenomeno ottico noto come gloria, o spettro di Brocken tornato virale sui social

C’è una nuova illusione ottica che sta facendo discutere il web: una figura “celestiale”, circondata un arcobaleno, è stata immortalata nel cielo del parco nazionale di Snowdonia, nel Regno Unito. Il video è stato realizzato nel 2013, ma è tornato virale di recente.

Per quanto possa sembrare un’apparizione mistica, si tratta in realtà di un fenomeno ottico noto come gloria, o spettro di Brocken.

Lo spettro di Brocken

Una gloria, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è un’illusione ottica che si verifica in particolari condizioni: al crepuscolo, solitamente ad alta quota, quando sono presenti nuvole fitte a bassa quota. L’ombra proiettata dall’osservatore appare particolarmente lunga e, spesso, circondata da un alone arcobaleno.