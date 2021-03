Gigi L’Altro online con “Disco Papera”

Gigi L’Altro in rotazione radiofonica con la canzone “Disco Papera”: il brano vede la collaborazione di Roberto Francesconi

Disponibile in rotazione radiofonica “DISCO PAPERA” (BIT Records), nuovo brano di GIGI L’ALTRO che vede il featuring di ROBERTO FRANCESCONI ed è già disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

“DISCO PAPERA” è il primo singolo pubblicato quest’anno da GIGI L’ALTRO, un brano che cerca di donare gioia e divertimento al pubblico che lo segue da anni. Il pezzo è nato in studio, scritto a quattro mani da Gigi e ROBERTO FRANCESCONI che è riuscito, come sempre, a trasformare le parole in uno strumento musicale fantastico.

«Questo brano è nato dall’idea di fare qualcosa di divertente e diverso dal solito – spiega Gigi L’Altro a proposito del brano – L’idea iniziale era quella di regalare le paperelle di gomma durante le serate dal vivo per far divertire e giocare la gente, poi però, come si è visto, la cosa non è andata in porto. Mi rincresceva lasciare questo progetto chiuso nel cassetto, e dato che avevo coinvolto anche l’amico Roberto Francesconi, l’ho pubblicata aspettando tempi migliori e cercando di rallegrare la giornata ai miei fans».

Ascolta “Disco Papera”.

Biografia

Il progetto “Gigi L’Altro” nasce nel 2013 in Piemonte come vero e proprio “Tribute Show” in onore del dj italiano Gigi D’Agostino. Vista l’incredibile somiglianza con lo stesso D’Agostino, forte dell’esperienza decennale nei club del Nord Italia e profondo conoscitore del genere, dopo le prime esibizioni in zona dal 2014 inizia a farsi conoscere a livello nazionale. Proprio in quell’anno, consolidato il suo show e arricchito di nuovi costumi di scena, iniziano le sue performance anche in Austria, Svizzera e Slovenia. Nel 2017 il Tour lo vede protagonista in giro per l’Italia con più di 120 date, alcuni Remix e finalmente nel 2018 la svolta: dopo innumerevoli richieste, la voglia di produrre il suo primo progetto discografico ufficiale. L’album “Il suono del fabbro” comprende 14 tracce, tra cui cover ed inediti, con la collaborazione di numerosi artisti dance appassionati del genere e rimane per oltre 3 mesi nella top 20 degli album dance più venduti, conquistando anche le classifiche di diversi paesi europei. Nel 2019 il progetto “Gigi l’Altro” ha un ulteriore scatto in avanti, aumentano le serate in Italia e all’estero e aumenta anche l’importanza delle location e dei festival a cui partecipa. Durante lo stop forzato del 2020 Gigi l’Altro ha continuato la lavorazione dei suoi progetti musicali in vista del nuovo album. Nel 2021 pubblica il nuovo singolo inedito insieme a Roberto Francesconi “Disco Papera“, un brano molto energetico scandito dalla voce travolgente di uno dei più importanti vocalist italiani: Roberto Francesconi. Il brano è in rotazione radiofonica dal 19 marzo.

Facebook

Instagram