“Gas” è il nuovo singolo di Frank Meta

In rotazione radiofonica e disponibile online su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Frank Meta dal titolo “Gas”

GAS è il nuovo singolo del rapper Frank Meta, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Frank Meta è un artista a tutto tondo: è un videomaker, rappa, scrive e produce (tra i suoi ultimi lavori come produttore troviamo l’ultimo singolo di Alessio Bernabei, “Everest”).

Frank Meta fa tante cose, e le fa bene. Ha una fame e una voglia di musica irrefrenabile, ed è questo che vuole comunicare con il suo nuovo singolo, GAS. “Quest’anno voglio andare in alto / cambio aria / partiamo”, dice Frank Meta in GAS. Frank Meta vuole arrivare, mantenendo però i piedi per terra e l’umiltà tipica dei grandi artisti.

“GAS è un brano che porta frammenti della mia vita. È un vero e proprio start per me e per le mie canzoni”, dichiara Frank Meta sul nuovo brano.

Biografia

Francesco Meta, in arte Frank Meta, nasce a Cassino (FR) il 19 maggio del 1993. Frank ricorda perfettamente il momento in cui si è avvicinato alla musica: quando era ragazzino, nel giorno del suo onomastico (il 4 ottobre), gli viene regalata una chitarra elettrica. Il feeling con lo strumento fu immediato e Frank venne così catapultato nel mondo musicale.

Nel 2006 inizia a formare i primi gruppi musicali, spaziando in vari generi musicali, dal rock al metal. Crescendo i gusti e le influenze musicali cambiano, e dopo tante delusioni decide di fare propria la musica d’autore, intraprendendo il percorso di cantante nel 2012.

Nel 2015 inizia ad avvicinarsi al rap e decide di buttarsi nell’autoproduzione, che inizia a percorrere seriamente solo nel 2017, affinando la tecnica negli gli anni.

Dal 2017 in poi, Frank si dedica principalmente sull’aspetto autorale e come producer, lavorando con alcuni autori di Warner e Universal e per Mogol. Nel 2019 produce alcuni artisti della sua cittadina riscuotendo notevole successo: più di 5 mln di views con Lebo e Petrux, tra streams e views su Youtube/Spotify.

Lavora tramite questi suoi “prodotti” con Visory Records, label indipendente che esplode in quell’anno grazie all’artista Random. Nel 2020 si trasferisce a Milano per sviluppare ancora di più le sue potenzialità e per risorgere come artista soprattutto, nella città che tanto ha sognato. Produce Alessio Bernabei e inizia la collaborazione anche con la rapper Comagatte, sempre in qualità di produttore. Pubblica Dobermann e Gas, i suoi ultimi singoli da indipendente.

SEGUI FRANK META SU:

INSTAGRAM

YOUTUBE

SPOTIFY