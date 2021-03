Francesco Lenoci Presidente Onorario dei Pugliesi a Milano

L’Associazione Pugliesi a Milano ha nominato come suo Presidente onorario il prof. Francesco Lenoci dell’Università Cattolica di Milano

Il Consiglio direttivo dell’Associazione “Pugliesi a Milano” ha votato all’unanimità la nomina del prof. Francesco Lenoci a Presidente Onorario della stessa Associazione.

L’Associazione Pugliesi a Milano, capitanata dal Presidente Nicola Tattoli, è stata fondata nel 2013 da alcuni giovani professionisti pugliesi che vivono e lavorano a Milano, allo scopo di fare networking e valorizzare le eccellenze della loro terra di origine.

Il prof. Francesco Lenoci, Patriae Decus di Martina Franca, vive, lavora e insegna a Milano (viene definito “Il miglior ambasciatore della Puglia a Milano”). È Docente di “Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda” nell’innovativo Corso di Laurea Blended “Direzione e Consulenza Aziendale – DECA” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano. È Autore di 35 monografie su temi di bilancio, finanza e revisione e di numerosi articoli apparsi sulle più importanti testate economiche e finanziarie.

Quando non fa lezione all’Università, o non lavora nel suo studio a pochi metri dal Duomo, il prof. Francesco Lenoci fa attività di sviluppo, incontrando in Puglia, al Vinitaly di Verona, al Cibus di Parma, al TuttoFood di Milano, alla Bit di Milano, alla Milano Fashion Week, a BookCity Milano, al Salone del Mobile di Milano, al Pitti di Firenze….produttori di salumi, maestri frantoiani, panificatori dalla storia decennale, titolari di caseifici e di masserie, artisti della ceramica, stilisti….. E li racconta con sapienza mediante storie di creazione di valore, che emozionano e appassionano.

Il Presidente Onorario, nell’accogliere con entusiasmo la nomina conferitagli, si è così espresso: “Nella vita di un uomo ci sono alcuni momenti indimenticabili: grazie, grazie di cuore, per avermene regalato uno”.

“Siamo particolarmente entusiasti di ospitare nella nostra Associazione un’eccellenza così Pugliese a Milano”, ha esclamato il Presidente Nicola Tattoli che ha poi aggiunto: “Il prof. Lenoci rappresenta un salto di qualità per la nostra Associazione che già da tempo ha intrapreso una fase di rilancio volta ad accogliere, in questo difficile momento storico, le forze migliori della nostra Puglia per una ripartenza più forte e determinante”.

Ha concluso la Vice Presidente Natalia Olivieri: “Ho voluto fortemente il prof. Lenoci nel nostro gruppo perché è un professionista innamorato non solo della Puglia e di Milano, ma soprattutto delle giovani menti”.

Per informazioni www.pugliesiamilano.it