“Cavallo e cavaliere” di Ugo Guidi arricchisce Forte dei Marmi

Una buona notizia per il mondo dell’arte arriva dal Comune di Forte dei Marmi, dove a breve l’arredo urbano si arricchirà di una suggestiva scultura: “Cavallo e cavaliere” di Ugo Guidi, importante personaggio della scena artistica del ‘900.

Un biglietto da visita prestigioso che si aggiunge al prestigio e al fascino della cittadina toscana, conosciuta nel mondo per le sue bellezze naturali e per essere meta turistica di alto bordo. L’opera, in travertino romano, sarà collocata in una rotonda posta sulla soglia del territorio comunale, diventando così simbolica immagine di benvenuto, soprattutto per chi proviene da fuori città. La scultura di Guidi è stata selezionata da un’autorevole giuria tra i lavori di sei artisti.

Al riguardo il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, commenta: «La scelta non è stata per nulla semplice perché abbiamo dovuto individuare un’opera “speciale”, che fosse espressione di un legame profondo con la nostra città e che ne simboleggiasse il caratteristico senso di accoglienza, trovandoci a scegliere tra numerose opere d’arte tutte di indiscusso valore ed impatto, generosamente offerte da artisti di calibro internazionale, tutti legati a Forte dei Marmi da un sincero e reciproco sentimento d’affetto. L’elemento che ha orientato la nostra decisione verso l’opera di Ugo Guidi sta nel rapporto che ha legato la vita dell’artista a Forte dei Marmi: nato a Pietrasanta, infatti, Ugo Guidi scelse di trascorrere tutta la sua vita nella frazione fortemarmina di Vittoria Apuana, nella cui tranquillità affermava gli riuscisse di trovare la serenitàla giusta concentrazione e l’ispirazione anche per la realizzazione delle sue opere d’arte. Ringrazio, quindi, profondamente la famiglia Guidi per aver offerto al Comune di Forte dei Marmi una delle preziose opere conservate fin’ora nelle sale del Museo Guidi».

Ugo Guidi, nato a Pietrasanta nel 1912, ha vissuto a Forte dei Marmi (dove è morto nel 1977), dividendosi tra l’insegnamento all’Accademia di Belle Arti di Massa Carrara e la sua casa-studio. Le sue sculture sono prevalentemente realizzate con la pietra apuana o con il travertino romano; segnate da uno stile assolutamente personale esse attraversano varie stagioni con esperienze plastiche che vanno dal realismo a un naturalismo dal gusto arcaico e primitivo, fino all’astrattismo e con incursioni nel passato che spaziano dal gotico, al romanico, all’etrusco. Dal 2005 la casa dove ha vissuto e lavorato Ugo Guidi, grazie all’impegno e alla tenacia dei figli, Fabrizio e Vittorio, è diventata una Casa Museo che ospita le opere del Maestro, trasformandosi anche in spazio espositivo dove si promuovono, attraverso l’associazione “Amici del Museo Ugo Guidi onlus”, l’arte e gli artisti in Italia e nel mondo.

