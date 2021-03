Benna su YouTube con il videoclip di “Perenne”

Benna online su YouTube con il videoclip di “Perenne”, un’intensa rap ballad dedicata a genitori e figli già in streaming

È disponibile su YouTube il videoclip di Perenne, nuovo singolo di BENNA, al secolo Marco Benati, artista classe ‘81 che da sempre sperimenta con la sua musica per dare un tocco personalissimo ai suoi progetti, in particolare unendo nella sua cifra stilistica i mondi del rap e del cantautorato. Come ama spesso definirsi, il suo profilo è quello di un rappautore.

Il nuovo brano, prodotto da Mirino con la direzione artistica di Nicholas Manfredini, è già online su tutte le piattaforme digitali. Il titolo presenta un doppio significato, giocando con le espressioni “per sempre” e “per N”, ovvero l’iniziale dei due figli dell’artista. Un brano intimo, una rap ballad che parla ai figli e ai genitori, sottolineando quanto ogni piccolo gesto non vada mai dato per scontato ed è per questo che va vissuto sempre a pieno, in tutta la sua emozione. Ciò che resta sono infatti i ricordi, e “i ricordi sono come i dischi di vinile: suonano caldi, ma nessuno li ascolta”, spiega Benna.

Con questo singolo e con il videoclip ufficiale diretto da Luca Fabbri, Benna ha voluto esortare i propri figli a lottare per quello in cui credono, perché disobbedire significa possedere l’arte di cambiare il mondo.

“Perenne è uno dei brani più intimi e personali che io abbia mai scritto, ma allo stesso tempo credo che possa essere lo specchio in cui tanti genitori si rivedono. Non vuole essere una canzone di rimpianti, ma un brano che mi ricordi e ricordi a chi lo ascolta di godersi ogni singolo momento, anche quelli che nel presente sembrano faticosi.” – Benna