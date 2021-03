Allergia al pelo di gatto: arriva un nuovo farmaco

Buoni risultati in fase II per un nuovo farmaco indicato per l’allergia al pelo di gatto: verificata una riduzione rapida e duratura della broncocostrizione indotta dagli allergeni felini

E’ noto con la sigla REGN1908-1909, è attualmente in corso di sviluppo clinico e, stando ai risultati di uno studio di fase 2 presentato nel corso del congresso annuale dell’American Academy o Asthma, Allergy and Immunology, sarebbe in grado con una dose, di indurre una riduzione rapida e duratura della broncocostrizione indotta dagli allergeni felini in soggetti lievemente asmatici che sono allergici al pelo di gatto.

Informazioni sul farmaco e sul disegno dello studio

REGM1908-1909 contiene anticorpi diretti contro Fel d 1, il principale allergene di gatto. Questi anticorpi sono in grado di ridurre la risposta asmatica agli allergeni di gatto in 8 giorni, con effetti duraturi fino a 3 mesi. Per essere eleggibili allo studio, i potenziali partecipanti alla sperimentazione clinica dovevano essere sicuramente allergici al pelo di gatto dopo esposizione all’allergene fino a 2 ore in una camera di esposizione ambientale e presentare una risposta asmatica precoce (EAR), definita come riduzione della FEV1 di almeno il 20% rispetto alle condizioni di partenza.

I soggetti inclusi nello studio sono stati successivamente randomizzati a trattamento in singola dose con REGN1908-1909, al dosaggio di 600 mg sottocute (n=29) oppure a trattamento con placebo (n=27) prima dell’esposizione ad allergene di gatto in una camera ambientale controllata.

La camera in questione, messa a punto dai ricercatori e avente una superficie di 60 mq (o 150 m3) poteva consentire la presenza di 20 pazienti. I ricercatori sono stati in grado di nebulizzare l’allergene di gatto, quello degli acari o qualsiasi altro agente disponibile in modo da standardizzare l’esposizione.

La camera consente di controllare la dimensione del particolato e la sua entità, così da poter conoscere l’esatto ammontare di allergene al quale il paziente è stato esposto.

Per verificare l’efficacia di REGN1908-1909 nel ridurre la broncocostrizione acuta, o EAR, i ricercatori hanno misurato la FEV1 al basale e poi nei giorni 8, 29, 57 e 85 in entrambi i gruppi. Durante questo periodo di esposizione, sono state effettuate le misure indicate nel protocollo dello studio ogni 10 minuti per periodi di durata compresa fino a 4 ore.

Risultati principali

Dai dati è emerso che la probabilità di soggiornare nella camera di esposizione senza risposta asmatica al pelo di gatto era sostanzialmente elevata nel gruppo trattato con REGN1908-1909.

Nello specifico, rispetto al placebo, REGN1908-1909 ha aumentato in modo significativo la mediana del tempo all’EAR, che è passato da 51 minuti al basale a più di 4 ore il giorno 8 (hazard ratio [HR], 0,36; P < 0,0083), il giorno 29 (HR, 0,24; P < 0,0001), il giorno 57 (HR, 0,45; P = 0,0222), e il giorno 85 (HR, 0,27; P = 0,0003).

Anche l’area sotto la curva di FEV1 è risultata migliore nel gruppo di pazienti trattati con REGN1908-1909 rispetto al placebo il giorno 8 (15,2% vs 1,6%; P < 0,001).

Dallo studio è emerso anche che una singola dose era in grado di ridurre la reattività cutanea all’allergene del pelo di gatto sia ad una settimana che al compimento del quarto mese. Inoltre, i partecipanti allo studio trattati con REGN1908-1909 sono stati in grado di tollerare anche un tasso triplicato di allergene di gatto rispetto a quanto osservato nel gruppo placebo (p=0,003).

In conclusione

Nel commentare i risultati, i ricercatori hanno sottolineato come inizialmente avessero somministrato 40 ng di allergene di gatto, per osservare, dopo 8 giorni, che i pazienti esposti erano in grado di soggiornare per tempi più lunghi nella camera di esposizione e di inalare quantità maggiori di allergene, fino al triplo delle concentrazioni di partenza. La dose iniziale di 40 nanogrammi di allergene è molto vicina all’esposizione all’allergene cui si è esposti nel mondo reale.

Soddisfazione per i risultati ottenuti è stata manifestata dai portavoce dell’azienda responsabile dello sviluppo del farmaco. Il piano di sviluppo clinico, è stato detto, andrà avanti con la partenza a breve degli studi di fase 3.

Riferimenti bibliografici

De Blay De Gais F et al. A Single-Dose of REGN1908-1909 Reduced Bronchoconstriction in Cat-Allergic Subjects with Mild Asthma for up to 3 months following a controlled cat allergen challenge: A Phase 2,Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. AAAAI2021; Abs. 504. Leggi