Le afte in bocca non sono tutte uguali: cause e rimedi

La comparsa di afte in bocca è un problema molto diffuso. Le afte, però, non sono tutte uguali. Scopri le tre tipologie di stomatiti aftose

Le stomatiti aftose, comunemente chiamate afte, sono piccole lesioni che si sviluppano all’interno della bocca. Le afte sono tra le affezioni più diffuse, infatti più della metà della popolazione soffre di questo problema. Nonostante le afte siano molto diffuse non sono contagiose.

Generalmente le afte si formano nelle parti molli della bocca come lingua, guance e labbra e tendono a ripresentarsi nel tempo. La guarigione molto spesso è spontanea, ma non di rado succede che mentre una lesione sta guarendo ne emerga una nuova. Le cause della comparsa delle afte non sono certe ma la responsabilità solitamente è attribuita ad un malfunzionamento del sistema immunitario che stimola i globuli bianchi ad attaccare le mucose della bocca. Altre possibili cause, da verificare con il medico, sono attribuite ad una reazione allergica a cibi, dentifrici o colluttori.

In alcuni casi specifici le afte sono sintomo di altri altri malesseri che il corpo non manifesta, come ad esempio le malattie intestinali. Se la comparsa di afte si manifesta insieme ad altri sintomi correlati quali stanchezza, febbre, dolore agli occhi, eruzioni cutanee o altre afte in diverse parti del corpo è consigliato sottoporre il problema al proprio medico.

Non esistono delle vere e proprie cure per le afte ma per ridurre il dolore e la loro comparsa possono essere prescritte delle terapie. Se invece l’obiettivo è prevenire la comparsa allora è utile annotare su un diario le cause e i momenti in cui sono apparse. Queste informazioni vengono successivamente valutate del medico per intraprendere il trattamento più adatto nel caso specifico.

In generale, è consigliato tenere aggiornato il proprio dentista nel caso in cui le afte compaiono per più di tre volte al mese in concomitanza con altri fattori specifici.

Le forme principali di afte sono:

Stomatite Aftosa Minor

Più dell’80% della popolazione soffre di questa tipologia di afte. Di norma la dimensione non supera il centimetro di diametro, guarisce dopo una settimana senza che rimangano delle cicatrici.

Stomatite Aftosa Major

A differenza della prima tipologia queste afte sono meno diffuse. Hanno un diametro che supera il centimetro, possono essere dolorose e lasciare delle cicatrici dopo la loro guarigione, che può durare un paio di settimane.

Stomatite Aftosa Erpetiforme

Solo il 5% della popolazione soffre di questa tipologia di stomatite aftosa. Si manifesta con un gran numero di ulcerazioni del diametro di 1-2 mm che impiegano circa due settimane per guarire.

Per riconoscere la tipologia di afte in bocca da cui siamo affetti è utile osservare la loro dimensione, tuttavia saranno il medico o il dentista ad accertarne la tipologia e nel caso richiedere dei test o una biopsia.