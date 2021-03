RezzaMastrella: salta lo spettacolo Fratto_X

Nella Giornata mondiale del teatro salta lo spettacolo Fratto_X di RezzaMastrella a Cagliari: non ci sarà neppure la replica di domenica 28 marzo

Il 27 marzo, Giornata Mondiale del Teatro, festeggiamento istituito a Vienna nel 1961 e celebrato in un centinaio di paesi del mondo, Sardegna Teatro | Teatro di Rilevante Interesse Culturale dell’Isola aveva organizzato la GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO IN SARDEGNA.

Aveva programmato inoltre negli spazi che gestisce, e in quelli abitati da soggetti in stretta collaborazione, un palinsesto ricchissimo dal mattino alla sera, per restituire alle varie comunità di appartenenza il senso della condivisione dell’arte performativa, in una pluralità di sfaccettature.

Alle 20, in sala M1, sarebbe dovuto andare in scena Fratto_X opera di Antonio Rezza e Flavia Mastrella – leoni d’oro alla carriera per il Teatro alla Biennale di Venezia del 2018 – prodotta da RezzaMastrella e dal Teatro Vascello di Roma, con in scena Antonio Rezza e Ivan Bellavista.

L’emergenza Covid e le chiusure hanno però costretto gli organizzatori a bloccare lo spettacolo.