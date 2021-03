Cmqmartina torna con “se mi pieghi non mi spezzi”

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “se mi pieghi non mi spezzi”, il nuovo singolo di comqmartina che vede la collaborazione di Riccardo Zanotti

Dopo aver lanciato il suo debut album “Disco”, cmqmartina torna a rilasciare musica con “se mi pieghi non mi spezzi”. Il nuovo singolo, disponibile online, riporta sulla scena tra elettronica, dance e songwriting.

Reduce dalla partecipazione a X Factor 2020 (nell’attesa di tornare vivi o live), la cantautrice è qui per “far ballare di sé” con un brano realizzato in collaborazione con Riccardo Zanotti e Giorgio Pesenti.

“Mi è sempre piaciuto credere – racconta cmqmartina- alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) – che le cose che accadono non lo fanno per caso. Che il destino, per quanto le scelte contribuiscano a crearlo, appartiene a tutti da sempre. E ci si può provare, nel tempo, a cercare di fare qualcosa di diverso, di più facile o che piace agli altri, ma la verità è che non puoi sfuggirgli mai. Mia nonna canta sempre ‘La senti questa voce? Chi canta è il mio cuore’ e ha tanta ragione”.