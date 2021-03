Il quadrante del Seiko Presage è ispirato a Tokyo

Il quadrante del nuovo modello della serie Seiko Presage ispirato all’alba di Tokyo: l’orologio celebra i 140 anni della Manifattura

Un orologio automatico della serie Presage Sharp Edged ispirato all’alba di Tokyo celebra i 140 anni della Manifattura.

Presentata nel 2020, la serie Presage Sharp Edged combina superfici lisce con angoli sfaccettati che, insieme, consentono al segnatempo di brillare a seconda dell’inclinazione con cui si riflette la luce.

Anche in questa nuova creazione il quadrante adotta il tradizionale motivo a foglia di canapa, detto Asanoha. Poiché la canapa cresce rapidamente, simboleggia la crescita e la prosperità e in Giappone è rappresentata fin dal periodo Heian per augurare buona salute.

Le lancette, messe in risalto dal color oro, spiccano sul quadrante di colore nero, in un rimando ai raggi del sole che illuminano Tokyo alle prime luci dell’alba.

Indossato con il bracciale nero in acciaio inossidabile di cui è dotato o con il cinturino addizionale in pelle nera con il quale è consegnato, questo segnatempo automatico della linea Presage offre una prospettiva originale e moderna della tradizionale estetica giapponese.

È disponibile in un’edizione limitata di 4.000 esemplari presso le boutique e rivenditori Seiko selezionati.