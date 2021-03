“Pubblicità” è il nuovo album di Cimini

“Pubblicità” è il nuovo album in uscita il 1° aprile: fuori per Garrincha Dischi, è già disponibile in preorder nelle preziose versioni CD e Vinile

CIMINI torna in grande spolvero con “Pubblicità”, il nuovo album in uscita il 1 aprile per Garrincha Dischi, già disponibile in preorder nelle preziose versioni CD e Vinile.

A tre anni dal fortunato esordio con “Ancora meglio” – contenente il singolo cult “La Legge di Murphy” – CIMINI canta del film della nostra vita attraverso otto canzoni variopinte, un punto di vista quanto mai maturo e empatico e una colonna sonora malinconica ma sorridente del nostro quotidiano.

«Pubblicità è il periodo d’attesa prima che ricominci il film – racconta CIMINI – i 15 secondi tra una storia e l’altra, la voglia di cambiare canale o di skippare per vedere come va a finire. Io non amo molto i momenti di attesa e riflessione perché mi mettono ansia (quindi vi lascio immaginare come ho passato l’ultimo anno della mia vita). In questo disco c’è la mia visione del mondo, l’ironia, l’intimità, le sfighe e gli amori impossibili, la mia vita di provincia e quella di città».

Il risultato è un’irriverente fotografia scattata da un artista lucido nel descrivere i nostri tempi, il tutto impreziosito dalla produzione artistica affidata a Enrico “Carota” Roberto (Lo Stato Sociale) e Fabio Gargiulo (Ramazzotti, Annalisa, Michielin), e dall’originalissimo featuring extramusicale con l’illustratrice Noemi Vola (Vogue, Smemoranda), che traghetta questo progetto verso un inedito innesto crossmediale.

CIMINI

Cantautore calabrese di stanza a Bologna, nel 2016 viene notato dall’etichetta Garrincha Dischi dopo due dischi e un primo tour lungo lo Stivale. Il 15 novembre 2017 comincia un nuovo percorso con il primo singolo “La legge di Murphy”, lanciato da una fortunata campagna promozionale che gli frutterà l’attenzione dei più importanti media nazionali. Il brano diventa presto un cult della scena indie-pop nostrana e apre le porte al successo dell’album “Ancora Meglio”, pubblicato il 9 Marzo 2018. Un tour di oltre 100 concerti nei più importanti club e festival italiani vale a CIMINI la necessaria credibilità per entrare a pieno titolo tra gli artisti di riferimento del panorama indipendente italiano. Nello stesso periodo entrano in rotazione radiofonica i brani “A14” e “Tokyo” e, dopo una breve pausa, a maggio 2019 esce il singolo “Anime Impazzite”, cui fa seguito l’ultima parte di tour che chiude il cerchio di questo fortunato “nuovo inizio”.

Il 27 novembre 2020 torna sulle scene con il nuovo singolo “Scuse”, a cui fa seguito un fenomenale video ufficiale in stop motion realizzato grazie al connubio artistico con l’illustratrice Noemi Vola.

L’atteso nuovo album si chiama “Pubblicità”, in uscita il 1 aprile ancora una volta per Garrincha Dischi.