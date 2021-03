Parola Vera online con il video di “Noodles”

Il rapper fiorentino Parola Vera online su YouTube con il videoclip di “Noodles”, il singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali

Noodles è il nuovo singolo estratto dall’album ufficiale di Parola Vera, Dalle Ceneri, a un mese esatto dalla pubblicazione in digitale, lo scorso 12 febbraio, per Dome Recordings/Believe.

Uno street anthem con sonorità crude ed aggressive che caratterizzano in modo inconfondibile lo stile di Parola Vera. Su una strumentale firmata Pashabeats, Parola Vera si mette a nudo con il suo pubblico, raccontando episodi del suo vissuto in un flusso di coscienza continuo, privo di alcun tipo di censura, rendendoci partecipi di un cinema di strada dove la realtà supera di gran lunga la fantasia.

Il titolo stesso è un tributo a David “Noodles” Aaronson, protagonista del celebre film C’era una volta in America, interpretato da Robert De Niro, una citazione calzante con il mood della canzone.

A dare il via al brano c’è una forte affermazione dell’artista stesso: “Dicono PV, i tuoi testi son troppo pesanti, come nei film di Eastwood, finiscono sempre a spararsi…”. La critica che l’artista fiorentino fa alla scena attuale è palese, in un’era dove la scrittura passa in secondo piano, è necessario rimettere al primo posto la narrazione. Per fare ciò si avvale di un sound innovativo che strizza l’occhio alla trap di Chicago, senza snaturare la cifra stilistica che lo ha sempre contraddistinto.

Il video di Noodles è disponibile su YouTube per Framed Music/Director Spectaculum.

BIO

Parola Vera, classe 1987, è attivo nella scena rap underground fiorentina ed italiana. Muove i primi passi nel 2006, fondando la crew Tullo Soldja. Nel 2013 pubblica il suo primo disco da solista “Parole Vere” nel quale è presente anche Inoki.

Dopo una pausa di qualche anno torna in studio a registrare portando alla luce, di lì a breve, nuovi singoli quali “Southside” (feat. Nanne), “Bad To The Bone” (feat. Tierre), “Carnal” (feat. Tierre) e “PV” (registrato nel 2013). Da giugno 2019 fa parte della crew Iron Flies Army con i quali ha pubblicato il brano IFA e IFA pt.2. Nel luglio 2019 pubblica “Dalle Sbarre” EP, registrato nel 2016 nel carcere di Sollicciano che vede la partecipazione di Orkestra Ristretta (una crew di detenuti). Da marzo 2019 pubblica la sua musica con l’etichetta Dome Recordings, con la quale ha presentato diversi singoli come Slang&Tattoo ft. Inoki, Fino all’alba e Zara insieme al suo grande amico Emis Killa. Il 12 febbraio 2021 ha pubblicato l’album Dalle ceneri per Dome Recordings e distribuito da Believe.