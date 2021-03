Impianti dentali: 7 falsi miti da sfatare

Con gli impianti dentali, utilizzati per sostituire uno o più denti mancanti, è possibile tornare a sorridere e a mangiare come prima: sfatiamo 7 falsi miti

Nell’arco della vita può succedere di perdere uno o più denti. Questo può causare delle difficoltà sia a livello di masticazione che dal punto di vista dell’estetica del sorriso. L’Implantologia può essere la soluzione più adatta per tornare a sorridere e a mangiare come prima. In odontoiatria gli impianti dentali sono utilizzati i per sostituire uno o più denti mancanti.

Nello specifico un impianto è composto da una vite metallica che viene inserita nello spazio del dente mancante e funge da radice del nuovo dente artificiale. Di seguito sfatiamo alcuni miti che ruotano attorno al tema degli impianti dentali.

Gli impianti dentali durano tutta la vita: verità, ma dipende da te

L’impianto dentale necessita di una manutenzione costante da parte di un professionista e di una pulizia quotidiana. Grazie a queste cure l’impianto dentale può durare nel tempo.

Una volta fatti gli impianti, i denti non vanno puliti: mito!

La pulizia dell’impianto è essenziale per la sua durata. È infatti necessario pulire i denti tutti i giorni utilizzando spazzolino, dentifricio, collutorio e filo interdentale.

È una procedura che provoca dolore: mito!

L’impianto dentale, è di fatto una procedura chirurgica, infatti è normale provare un lieve fastidio subito dopo il suo posizionamento. L’intensità del fastidio varia a seconda della complessità e della durata della procedura.

Le moderne tecnologie e tecniche dentali rendono la procedura veloce e in molti casi indolore.

Gli impianti dentali non funzionano: mito!

Per ridurre i rischi di possibili problemi post intervento è necessario attenersi alle indicazioni del dentista sull’igiene orale e fare regolarmente delle visite di controllo.

Gli impianti dentali sono troppo costosi: mito!

Le tecnologie e i prodotti all’avanguardia sono alla base di un intervento di Implantologia. Inoltre chi esegue l’intervento è un professionista con un’ampia formazione clinica. All’interno dei nostri Centri Dentistici cercheremo di trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze, anche economiche, grazie alla possibilità di pagamenti agevolati e dilazionati.

Dopo la perdita di un dente è meglio aspettare un po’ di tempo prima di fare un impianto dentale: mito!

Il dentista valuta sin da subito il contesto specifico in cui deve operare in modo da minimizzare eventuali danni. È importante effettuare una visita di controllo periodica dal dentista per verificare in modo costante lo stato di salute orale. L’intervento, infatti, può risultare più complesso e costoso se si hanno dei problemi a denti e gengive.

Solo le persone anziane hanno bisogno di impianti dentali

La perdita di uno o più denti può accadere anche a seguito di un incidente o un infortunio sportivo. Infatti è una condizione che può riguardare chiunque. Le persone più giovani, le cui gengive stanno ancora crescendo, è consigliato aspettare prima di sottoporsi ad un intervento di questo tipo.

