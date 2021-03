Epatite B cronica: terapia antivirale protegge dalla cirrosi

Registrata una significativa riduzione del rischio di cirrosi nei pazienti con epatite B cronica che hanno ricevuto una terapia antivirale

Secondo i risultati di uno studio pubblicato sull’American Journal of Gastroenterology, i pazienti con epatite B cronica che hanno ricevuto una terapia antivirale hanno anche sperimentato una significativa riduzione del rischio di cirrosi.

“Pochi studi si sono concentrati specificamente sui benefici delle terapie antivirali per l’HBV in coorti non asiatiche e non cirrotiche, soprattutto per quanto riguarda la valutazione dell’impatto del trattamento sul rischio di sviluppare cirrosi e morte”, hanno sottolineato nel lavoro Robert J. Wong, e i suoi colleghi del Veterans Affairs Palo Alto Healthcare System.

“Inoltre, esistono studi limitati che si concentrano specificamente su popolazioni vulnerabili e sulla sicurezza, coorti in cui è particolarmente importante comprendere i benefici del trattamento date le disparità esistenti nell’accesso tempestivo alle terapie HBV e un carico sproporzionatamente maggiore di malattia epatica avanzata”. I ricercatori hanno analizzato i dati di 4.064 pazienti con HBV cronica da quattro sistemi sanitari su dati di sicurezza dal 2010 al 2018. Hanno valutato l’impatto del trattamento per l’HBV sul rischio di cirrosi, carcinoma epatocellulare, morte e composito di cirrosi, HCC o morte. Nella coorte di pazienti, più del 51% erano donne, il 42% aveva un’età inferiore a 45 anni, il 31,6% era nero, il 26,7% era asiatico e il 26,7% era ispanico. Inoltre, il 23,2% aveva ricevuto una terapia antivirale contro l’HBV e il 76,8% no. In una coorte che includeva 428 pazienti che avevano ricevuto il trattamento e 428 che non lo avevano fatto (abbinate secondo il punteggio di propensione), il trattamento per l’HBV cronico è stato associato a un minor rischio di cirrosi (HR=0,67; IC 95%, 0,46-0,92) e cirrosi composita, HCC o morte (HR=0,67; IC 95%, 0,49-0,94). I ricercatori hanno scoperto che le donne avevano un rischio inferiore rispetto agli uomini, mentre i pazienti neri avevano un rischio inferiore rispetto ai pazienti bianchi non ispanici. Dopo aver stratificato i pazienti per età, sesso ed etnia, Wong e colleghi hanno scoperto che le donne asiatiche di età inferiore ai 45 anni avevano il maggior beneficio dal trattamento antivirale. Gli autori hanno commentato così i risultati: “La nostra analisi abbinata al punteggio di propensione dei pazienti con infezione cronica da virus B non cirrotica in quattro sistemi sanitari urbani di sicurezza ha dimostrato riduzioni significative del rischio di esiti correlati al fegato come risultato delle terapie antivirali HBV, guidate principalmente dalla diminuzione del rischio di cirrosi incidente. Sebbene il nostro studio abbia anche dimostrato che il beneficio antivirale è stato riscontrato principalmente in pazienti con HBV cronica di età inferiore a 45 anni, donne e di etnia asiatica, queste osservazioni devono essere ulteriormente valutate in studi con follow-up più lungo”. Riferimenti Wong R.J. Antiviral Therapy Reduces Risk of Cirrhosis in Noncirrhotic HBV Patients Among 4 Urban Safety-Net Health Systems. Am J Gastroenterol 2021 Mar 1. doi: 10.14309/ajg.0000000000001195. leggi