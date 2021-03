Elsa Pataky protagonista di “Interceptor” su Netflix

Elsa Pataky e Luke Bracey saranno i protagonisti di “Interceptor” di Matthew Reilly per Netflix. Il film è stato girato nel Nuovo Galles del Sud

Elsa Pataky e Luke Bracey saranno i protagonisti del film “Interceptor” di Matthew Reilly, in arrivo in streaming su Netflix. Reilly è un acclamato autore australiano famoso per i suoi bestseller del genere azione/thriller, tra cui L’esercito dei mercenari, Le sette prove e The Tournament.

“I miei lettori lo sanno, amo raccontare storie d’azione memorabili a ritmo frenetico. Mi sono ripromesso di realizzare un film altrettanto epico, caratterizzato dalla stessa narrazione rapida e scattante, e così è nato Interceptor. Elsa è perfetta nel ruolo della protagonista: una donna forte, indipendente e determinata che si rifiuta di darsi per vinta nonostante le circostanze avverse” ha affermato.

Per Matthew Street: “Portare sullo schermo storie coinvolgenti che catturino l’interesse di un pubblico internazionale è l’obiettivo di tutti i film prodotti da Ambience Entertainment. Quando si è presentata l’opportunità unica di lavorare con due professionisti del calibro di Matthew Reilly e Stuart Beattie, non potevamo lasciarcela sfuggire. Interceptor è una storia d’azione fantastica con un cast stellare e siamo felici che un film australiano possa raggiungere il pubblico di tutto il mondo con il sostegno di Netflix”.

Don Harwin, Ministro della cultura del Nuovo Galles del Sud, afferma: “La scelta di girare Interceptor di Netflix nel Nuovo Galles del Sud è un’ulteriore dimostrazione del successo della nostra industria cinematografica, che contribuisce a dare slancio all’economia e a creare nuovi posti di lavoro. Le produzioni internazionali arrivano qui alla ricerca della combinazione vincente di cast e troupe di grande esperienza, competenze tecniche, competitività e creatività. Il mondo intero sa che siamo leader globali del settore e questo film d’azione accenderà ancora una volta i riflettori sulla produzione, la computer grafica e gli effetti visivi realizzati nel Nuovo Galles del Sud”.

Nel film con Elsa Pataky un’ufficiale dell’esercito deve fare appello ad anni di addestramento tattico e alla propria esperienza in campo militare per salvare l’umanità quando 16 missili nucleari sono lanciati contro gli Stati Uniti e un violento attacco coordinato minaccia al tempo stesso la sua remota stazione di intercettazione missilistica.