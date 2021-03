Le scarpe da running sono fondamentali per la corsa

Correre con scarpe da running è la soluzione migliore per prevenire infortuni: altri tipi di calzature possono dare problemi, ecco perché

In uno sport come la corsa, le scarpe da running, cioè l’attrezzatura base per principianti ma anche per maratoneti e runner, è importante per proteggere e sostenere il piede nelle sollecitazioni tipiche della corsa.

“Scegliere le scarpe da running adatte al proprio piede, al terreno di corsa e al proprio modo di correre, è sì importante per evitare traumi e per le performance di corsa ma ancor prima delle scarpe da running è importante valutare l’idoneità alla corsa con la visita del medico dello sport – spiega il dottor Piero Volpi, responsabile di Ortopedia del Ginocchio e Traumatologia dello Sport di Humanitas e responsabile del settore medico dell’Inter. – Nella corsa, la scelta del tipo di scarpe da running deve tenere conto non solo della morfologia del piede, cioè del tipo di piede e della falcata ovvero il modo in cui il piede poggia sul terreno ad ogni passo di corsa, ma anche del terreno su cui si corre”.

Oggi l’industria ha messo a punto scarpe da running che per design e materiali sono adatte ad ogni terreno di corsa e consentono di proteggere e fare prevenzione dei traumi anche su terreni più a rischio di traumi alle caviglie, per esempio, come può essere il trail running cioè la corsa nei boschi. In base al terreno è meglio scegliere suole più resistenti in gomma di carbonio se si corre su strada, mentre suole più leggere e soffici se il terreno di corsa è prevalentemente parco, sentieri o tapis roulant.

Buone scarpe da running sono fondamentali in modo particolare per chi vuole fare della corsa un’attività sportiva continuativa anche se non intende correre lunghe distanze o maratone. Se infatti si corre con una certa frequenza e cioè almeno 15-20 minuti per tre volte alla settimana, è necessario avere adeguate scarpe da running ma è meglio evitare di sceglierle sulla scia della moda o di quelle consigliate dall’amico runner.

Nella corsa le scarpe devono essere prima di tutto comode, ammortizzate in base al proprio peso, possibilmente di almeno un numero più grandi del piede perché nelle lunghe distanze i piedi i piedi si affaticano. Infine, anche se alcuni sostengono che le scarpe vadano cambiate ogni 700-900 km di corsa, se la suola non presenta fori e piegando il tallone verso la punta non si formano pieghe sulla suola significa che non è ancora arrivato il momento per nuove scarpe da running.