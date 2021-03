Nuova scoperta sul momento angolare nella fissione nucleare

Nuovo studio dell’INFN sul meccanismo di formazione del momento angolare dei due frammenti che si generano nel processo di fissione nucleare

Un team di ricerca dell’INFN, della collaborazione scientifica GAMMA, ha pubblicato sulla rivista Nature uno studio che contribuisce a far luce su uno dei misteri della fisica nucleare: il meccanismo di formazione del momento angolare dei due frammenti che si generano nel processo di fissione nucleare. Il risultato è stato ottenuto misurando la radiazione gamma emessa dalla fissione di Uranio e Torio.

In una serie di esperimenti condotti presso l’acceleratore ALTO, al laboratorio Irène-Joliot-Curie di Orsay (Francia), i ricercatori hanno osservato che i frammenti conseguenti al processo di fissione acquistano momento angolare dopo la fissione e non prima, come ipotizzato dalla maggior parte delle teorie. Il risultato è stato ottenuto dalla collaborazione internazionale di fisica nucleare NU-BALL, che si occupa di studiare una ampia gamma di nuclei e di investigarne la loro struttura mediante l’impiego di uno spettrometro gamma ad alta granularità, composto da più di 100 rivelatori al germanio iperpuro, appartenenti al network europeo GAMMAPOOL.

La collaborazione NU-BALL include ricercatori da 37 istituzioni e 16 paesi, tra cui fisici nucleari dell’Università e della sezione INFN di Milano, e dei Laboratori Nazionali di Legnaro, che hanno contribuito alla messa a punto dei rivelatori gamma, all’analisi dati e alla interpretazione teorica dei risultati.

Link al paper su Nature: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03304-w